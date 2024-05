23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis prorroga inscrições

A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, um dos maiores festivais de cinema para crianças do Brasil, prorrogou, até o dia 30 de maio, as inscrições para a seleção de filmes que irão compor a 23ª edição, a ser realizada de 12 a 20 de outubro. Serão avaliados pela curadoria filmes de animação, documentário e ficção, destinados ao público infantil ou infanto-juvenil e inéditos em Santa Catarina. Regulamento e inscrições estão disponíveis no site https://www.mostradecinemainfantil.com.br/inscricoes.

As obras selecionadas serão conhecidas até 10 de julho, pelo site e redes sociais da mostra. Os curtas estarão na Mostra Competitiva e os longas serão convidados para fazer parte da programação e exibidos durante o evento.

A curadoria irá selecionar os filmes a partir de critérios como qualidade técnica e artística, conteúdo próprio para o público infantil, de acordo com a classificação indicativa do Ministério da Justiça, de caráter lúdico e/ou educativo.

Todos os curtas-metragens participantes da Mostra Competitiva concorrerão a três prêmios: Melhor Filme Nacional, votado por um Júri Oficial; Melhor Filme, votado por Júri Popular; e Prêmio Especial das Crianças, votado por um Júri Infantil. Cada um dos vencedores receberá o valor de R$ 1.500,00. O Melhor Filme Internacional receberá troféu e certificado da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

A 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis acontecerá no Teatro Ademir Rosa e na sala de Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura.

Além de estar nesses importantes espaços culturais, a Mostra ocupa a cidade por meio de exibições em escolas e comunidades. E ainda uma seleção de filmes será disponibilizada online, na plataforma Itaú Cultural Play, para amplo acesso gratuito durante o evento para todo o Brasil.

Uma iniciativa da Lume Produções Culturais, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é vencedora do Prêmio Catarinense de Cinema – Edição especial Lei Paulo Gustavo e tem o patrocínio do Itaú.

Pioneira em valorizar o cinema produzido no país para o público infantil, acontece desde 2002, ininterruptamente, na capital catarinense. Em sua última edição, em 2023, exibiu 100 filmes, entre curtas-metragens nacionais e internacionais, e oito longas-metragens convidados. Esteve em diversos espaços da cidade e chegou a mais de 100 instituições de ensino municipais. Alcançou cerca de 30 mil pessoas.