Segunda temporada da série “Lama dos Dias” estreia no Canal Brasil

A segunda temporada da série “Lama dos Dias”, dirigida pelo pernambucano Hilton Lacerda, estreia no Canal Brasil no dia 24 de maio. Ambientada no Recife na década de 90, a produção resgata o movimento manguebeat e propõe uma reflexão sobre o processo criativo nos dias atuais. A trama acompanha um grupo de jovens moradores da capital pernambucana, entre eles Farmácia (Geyson Luiz), que junta esforços para realizar seu filme, e EZK (Matheus Tchôca), que coloca em prática o sonho de organizar um festival de música. Os sete episódios vão ao ar no dia 24 a partir das 21h, em formato de maratona.

No elenco estão nomes como Alana Ayoká, Nash Laila, Tavinho Teixeira, Carol Cavesso, Edson Vogue, Isadora Gibson, Ênio Damasceno, Thiago Mercês e Negrita MC, além de participações especiais de Marcélia Cartaxo, Túlio Starling, Caio Macedo e Louise França, filha de Chico Science, um dos líderes do manguebeat.

As duas narrativas que guiam a temporada são a produção do curta-metragem de Farmácia e a realização do Festival Música de Bordo, liderada por EZK. A ideia do curta surge quando Farmácia assiste a um filme de 1979 e fica encantado com as possibilidades que vê na proposta de Domingos, diretor da película, que aceitará participar de seu projeto.

Com a ajuda de Domingos e de seus amigos, Farmácia, mesmo sem nenhuma experiência na sétima arte, confia no seu processo criativo e em sua intuição, dedicando-se de corpo e alma ao projeto com a ambição de revolucionar o embrionário audiovisual pernambucano.

EZK, produtor reconhecido por sua maneira prática e ativa de fazer a cena cultural acontecer, dedica seus esforços ao Festival Música de Bordo e na banda Kara Feya, seu novo investimento musical depois da dissolução de sua antiga banda, a Psicopasso.

Outras duas personagens que movimentam a trama são Maria da Saudade (Alana Ayoká) e Olívia (Carol Cavesso). Saudade é inglesa, filha de um baiano com uma moçambicana e passa a ter grande influência no grupo por conta de sua bagagem cultural e das propostas de novos comportamentos diante do mundo. Olívia é jornalista e musicista paulista que, ao chegar no Recife, encontra uma oportunidade para se firmar como cantora, compositora e formadora de opinião. Ela interfere nos rumos da Kara Feya, banda produzida por EZK.

O curta de Farmácia é produzido durante a série, mas será visto na abertura de cada episódio, dividido em sete partes. O diretor por trás de Farmácia é Hélder Aragão, o DJ Dolores, que também assina a trilha e os roteiros (esses em companhia de Hilton Lacerda, Laís Araújo e Dillner Gomes).

Todos os episódios foram rodados em Pernambuco, em locações emblemáticas, como um casarão abandonado em um dos bairros mais tradicionais do Recife e um apartamento em um prédio onde moraram personalidades como o designer e músico Mabuse (um dos principais nomes da cena mangue), DJ Dolores e Hilton Lacerda.