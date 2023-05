Netflix inicia gravações da 3ª temporada de “Bom Dia, Verônica”

Foto: Rodrigo Santor, Tainá Muller, Reynaldo Gianecchini, Klara Castanho e Maitê Proença

As gravações da terceira temporada de “Bom Dia, Verônica” já começaram, com a notícia de que Rodrigo Santoro agora faz parte do elenco principal da série. Além dele, Maitê Proença também fará parte dos novos episódios da série, fazendo sua estreia na Netflix.