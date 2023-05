Semana ABC premia os melhores da fotografia e exibe filmes sobre Félix Monti e Robby Müller

Foto: “Chango, la Luz Descubre”, de Paola Rizzi e Alejandra Martín

Por Maria do Rosário Caetano

A Semana ABC, promoção anual da Associação Brasileira de Cinematografia, chega com ânimos renovados à Cinemateca Brasileira para festejar os melhores profissionais da fotografia cinematográfica e televisiva, e também os craques da montagem, direção de arte e som do audiovisual brasileiro. Sem esquecer os estudantes universitários que se iniciam no mundo das imagens em movimento. Aos melhores deles serão entregues os Prêmios ABC 2023.

A partir dessa quarta-feira, 10 de maio, até sábado, exibição de filmes sobre grandes nomes da fotografia se somarão a mesas de debates, que refletirão sobre ofícios técnicos do cinema, comandadas por profissionais de reconhecida experiência. E também recepcionarão três convidadas internacionais, uma latino-americana e duas europeias.

A direção da Associação Brasileira de Cinematografia entende que é chegada a hora de “festejar o começo da retomada do setor audiovisual brasileiro, depois do período recente, no qual a cultura brasileira foi muito desprestigiada”. Por isso, “receberemos representantes do mercado, estudantes e profissionais, do Brasil e do exterior, provocando reflexão em torno de temas importantes para o desenvolvimento do nosso audiovisual”. Estão escalados Walter Lima Jr, diretor de filmes como “Inocência” e “A Ostra e o Vento”, Adrian Teijido, vencedor, ano passado, do Prêmio ABC (pela direção de fotografia de “Marighella”), o realizador Tukumã Kuikuro, formado no projeto Vídeo nas Aldeias, a montadora Cristina Amaral, o pesquisador de arquivos Antonio Venancio e os fotógrafos Lauro Escorel, Jacques Cheuiche e José Roberto Eliézer.

Entre os filmes programados dois são internacionais e imperdíveis: “Chango, la Luz Descubre”, de Paola Rizzi e Alejandra Martín, sobre Félix Monti, fotógrafo de “Tangos, o Exílio de Gardel” e do oscarizado “O Segredo dos seus Olhos”, e “Living the Light”, sobre a trajetória de Robby Müller, parceiro de cineastas como Wim Wenders ( “Paris Texas”, “Buena Vista Social Club”), Jim Jarmusch (“Daumbailó”) e Lars von Trier (“Ondas do Destino”, “Dançando no Escuro”), entre muitos outros.

A exibição de “Chango, la Luz Descubre” se fará seguir de debate sobre este documentário argentino e o poder de invenção do diretor de fotografia Félix Monti, com imensos serviços prestados ao cinema de seu país e, também, ao brasileiro, pois, nos anos da Retomada, Chango trabalhou em diversas produções verde-amarelas, entre elas “O Quatrilho”, “O que É Isso, Companheiro?”, “Caramuru”, “O Auto da Compadecida” e “Eu Não Conhecia Tururu”.

A diretora argentina Paola Rizzi se somará a Claire Pijman e Andrea Müller para juntas discutirem, também, o documentário “Living the Light”, outro título que será exibido na Semana ABC. Na mediação do encontro estará Llano, membro da ABC. Andrea Müller é responsável pelo arquivo fotográfico de Robby Müller. E Claire Pijman assina a direção e fotografia de “Vivendo a Luz”, dedicado à trajetória de Müller, diretor de origem holandesa e carreira internacional, que morreu em julho de 2018, aos 78 anos.

Como as atividades da Semana ABC são muito concorridas, o comando do evento — aberto a todos os interessados (com entrada franca) — sugere que os participantes cheguem à Cinemateca com uma hora de antecedência, para pegar a necessária senha para a primeira mesa do dia (que começa às 9h30). As atividades prosseguem ao longo do dia. É possível, em havendo vaga, acompanhar todas as atividades programadas. Não serão aceitos retardatários.

No campo da premiação (ver lista completa dos concorrentes abaixo), convivem harmoniosamente filmes mais “artísticos” e outros mais “comerciais”. Os profissionais do cinema se preocupam, essencialmente, com o desenvolvimento técnico-artístico do audiovisual brasileiro, independente de suas bilheterias. Se grandes, médias ou pequenas. Aliás, depois da pandemia e do vendaval Bolsonaro, as bilheterias brasileiras andam, no geral, claudicantes.

No campo da ficção, convivem na lista de selecionados produções mais experimentais como “A Colmeia”, fotografado pelo gaúcho Bruno Polidoro, e “A Praia do Fim do Mundo”, pelo cearense Petrus Cariry, com “Predestinado” (fotografado por Uli Burtin), cinebiografia mais convencional do medium José Arigó. Sem esquecer “Marte Um” (fotografia de Leonardo Feliciano) e “Dr. Gama” (fotografia de Cristiano Conceição). Registre-se, em nome da clareza, que são destacados não os nomes dos diretores dos filmes, mas sim seus diretores de fotografia. A Semana ABC e o Prêmio ABC nasceram para festejar a imagem, a direção de arte, a montagem e os sons. Notem que o badaladíssimo, por sua origem (o Acre) e originalidade “Noites Alienígenas”, grande vencedor do Festival de Gramado 2022, só tem uma indicação – a de montagem para André Sampaio.

No terreno do documentário, os finalistas são “Segredos do Putumayo” (fotografia de André Lorenz Michiles e Fabio Bardella), “Kobra Auto Retrato” (Lauro Escorel), “Eneida” (Heloisa Passos, Hellen Braga e Julia Zakia), “Imagine 2030” (Caio Mazzilli) e “Pasajeras” (Luciana Baseggio).

Dois outros documentários, que alcançaram boa repercussão na TV ou nos festivais por suas temáticas explosivas, estão no páreo em outros categorias do Prêmio ABC – “Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo”, de Juliana Vicente, e “Exu e o Universo”, de Thiago Zanatta.

No terreno das séries de TV, os destaques são “Manhãs de Setembro” (fotografia de Lito Mendes da Rocha), “Pico da Neblina” (Glauco Firpo, Cristiano Conceição e Flavio Zangrandi), “Irmandade” (Kauê Zilli), “Rota 66, a Polícia que Mata” (Eduardo Dalle Piagge) e “Vale dos Esquecidos” (Felipe Reinheimer e Gustavo Hadba).

Em outras categorias destacam-se, também, “Encantado’s”, “Sintonia”, “Sob Pressão”, “El Presidente: Jogo da Corrupção” , “O Cangaceiro do Futuro”, “O Rei da TV” e “Turma da Mônica – A Série”.

Confira os finalistas:

Melhor direção de fotografia (longa ficção)