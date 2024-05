São Paulo Film Commission completa 8 anos com recorde de atendimentos simultâneo em abril de 2024

A São Paulo Film Commission, departamento da Spcine responsável por centralizar os pedidos de filmagem na cidade de São Paulo, completou 8 anos de atuação no último dia 16 de maio, e bate recorde de obras atendidas, simultaneamente, com 125 produções em abril de 2024, superando a marca de julho de 2023, que contabilizou 100 atendimentos.

Desde 2016, a SPFilm atendeu mais de 6.500 projetos e prestou 3 consultorias externas para implementação e/ou aprimoramento de outras film commissions e segue consolidando seu trabalho em prol do audiovisual paulistano.

Ao longo desses 8 anos, já foram autorizadas 20.330 locações e 24.841 diárias de filmagem. O serviço de acompanhamento de sets, implementado no aniversário da cidade (em 2023), também apresenta bons números, com mais de 900 sets acompanhados desde então. O mês com mais acompanhamentos foi agosto, com um recorde de 90 sets visitados pela equipe da SPFilm.

Nesses primeiros 5 meses de 2024, foram atendidas 366 obras. Ao todo, neste ano, o departamento já autorizou 1.713 diárias, 1.123 locações e acompanhou 214 sets. A partir dos dados da pesquisa socioeconômica respondida pelas produções, foram gerados mais de 13 mil postos de trabalho diretos.

O investimento total na cidade por produções audiovisuais, que utilizaram os serviços da Spfilm, de 2016 a 2023, foi de R$ 3,55 bilhões de reais. A cidade recebe, anualmente, cerca de mil produções audiovisuais.