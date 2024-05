Documentário de Eduardo Escorel sobre 1968 estreia no Curta!

Após ter sido escolhido para abrir o Festival É Tudo Verdade do ano passado e ter passado por outras mostras de cinema, chega com exclusividade ao Curta! o documentário “1968 – Um Ano na Vida”, de Eduardo Escorel. O filme é baseado no diário da irmã mais velha do cineasta, que também foi montador de clássicos como “Terra em Transe” (1966), de Glauber Rocha, “Macunaíma” (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, e “Cabra Marcado para Morrer” (1984), de Eduardo Coutinho.

Silvia Escorel, a dona do diário, é a narradora do filme. A intimidade das pequenas coisas contidas nas páginas daquele caderninho se confunde com a grandeza dos fatos históricos que marcaram aquele ano, narrados sob o ponto de vista da escritora. Além das palavras, o diário contém colagens e fotografias da época, bem como imagens de arquivo feitas na intimidade da família Escorel.

Ao mesmo tempo em que Silvia comenta sobre o contexto político e social da época — como a assinatura do AI-5 e o assassinato de Martin Luther King Jr. —, ela desabafa sobre o fim de seu casamento e demais passagens de sua vida pessoal. Suas relações, seus traumas, seus anseios e suas alegrias correm em paralelo ao momento histórico, mas por vezes se confundem com ele.

O documentário “1968 — Um Ano na Vida” é uma produção da Afinal Filmes viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Após estrear no canal, também estará no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). A estreia é no dia temático Sextas de História e Sociedade, 24 de maio, às 22h.