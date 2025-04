Querô abre inscrições para oficina de cinema gratuita aos moradores do bairro Jardim São Manoel, em Santos

O Querô está com inscrições abertas para a oficina de cinema do Projeto Querô Comunidade, que nesta edição será realizada para os moradores do Jardim São Manoel, em Santos/SP. Para se inscrever, é preciso ser morador do bairro e ter a partir dos 14 anos (sem limite máximo de idade). O curso é gratuito e as inscrições seguem até 9 de maio, pelo link institutoquero.org/inscrevase.

Com patrocínio master da Brasil Terminal Portuário e CMOC e patrocínio do banco BV, TK Elevator, Petrocoque, Bandeirantes Deicmar e Autoridade Portuária de Santos, ao todo são 20 vagas disponíveis. Na oficina, os participantes aprendem as principais etapas para produção de um curta-metragem, passando por aulas de criação de roteiro, produção, manuseio de equipamentos audiovisuais e gravação de um documentário, com roteiro e gravações feitos pelos próprios moradores e gravado na comunidade.

As aulas estão previstas para começarem em maio e acontecerão às 19 horas, na Associação de Moradores Caminho São Manoel (Caminho São Manoel, nº 35 – Jardim São Manoel – Santos/SP). Ao todo serão 10 encontros.

O projeto busca ser mais um caminho para democratizar o acesso à cultura e a produção audiovisual, visando empoderar moradores de comunidades a contarem suas histórias, utilizando o audiovisual para despertar diálogos sobre questões sociais das quais as comunidades estão inseridas e estimular a afirmação cultural e identitária dos participantes, a fim de fortalecer a cultura popular.

No projeto, os arte-educadores do Querô, todos capacitados na Instituição, procuram estabelecer vínculos com as comunidades por meio de oficinas de produção audiovisual, a partir das necessidades e anseios que os moradores queiram compartilhar. Após as oficinas, é realizada uma sessão de estreia do filme na própria comunidade.

Em 10 anos de projeto, o Querô Comunidade já realizou oficinas de cinema para 10 comunidades da região, produzindo 9 filmes e conquistando 8 prêmios em festivais de cinema nacionais e internacionais, levando a voz das comunidades às telonas.

Entre as regiões de Santos que já receberam o projeto estão Saboó, Vila Progresso, Vila Nova, Morro do São Bento, Zona Noroeste e Caruara. O curta “Raízes do Mercado”, produzido pelos moradores da Vila Nova, chegou a ser vencedor de 4 prêmios de Melhor Filme, entre eles, uma Menção Honrosa do Júri no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, e como complemento, foi exibido na TV Cultura.