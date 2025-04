Animação brasileira “Eu e meu Avô Nihonjin” terá estreia mundial no Festival de Annecy, na França

O longa-metragem “Eu e meu Avô Nihonjin” terá estreia mundial no Festival de Annecy, o maior evento de animação do mundo, que acontece na cidade francesa, de 8 a 14 de junho. A animação, uma produção da Pinguim Content com distribuição da H2O Films, foi selecionada entre 3.900 produções de longas e curtas-metragens inscritas para participar do evento e integra a mostra Annecy Apresenta junto a outras 12 produções animadas. Dirigido por Celia Catunda, o filme acompanha a história de Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses que começa a investigar o passado de sua família através das conversas com seu avô. No processo, ele descobre a existência de um tio de quem nunca ouviu falar.

Adaptado do livro “Nihonjin”, vencedor do prêmio Jabuti em 2012, de Oscar Nakasato, o filme celebra a diversidade e a história de imigração e intercâmbio entre o Brasil e o Japão, sem esquecer das dificuldades enfrentadas por esses imigrantes. A direção de arte foi inspirada na obra do artista Oscar Oiwa e a trilha sonora é assinada por André Abujamra e Marcio Nigro. Os protagonistas são interpretados por Ken Kaneko, renomado ator japonês, naturalizado brasileiro, e pelo jovem descendente de japoneses Pietro Takeda.

Com produção executiva de Kiko Mistrorigo e Ricardo Rozzino e roteiro de Rita Catunda, a animação já conta com uma vasta carreira internacional, tendo participado de programas de mentoria como o Mifa Campus International (França, 2022) e o Mianima (Espanha, 2023), da sessão “Work in Progress” no Festival de Cannes, dentro do Ventana Goes to Cannes, além de pitchings como Ventana Sur Pitching Sessions, Cinekid e Mianima. A produtora também estará presente no Marché du Film, mercado que ocorre durante o Festival de Cannes, onde apresentará seu novo filme para potenciais compradores no mercado internacional.