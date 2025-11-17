No Dia da Consciência Negra, MIS recebe a estreia do documentário “Cabo Verde – Um Sonho Possível”, seguido de bate-papo com diretor

A edição de novembro do Doc.MIS celebra o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, com a estreia do documentário “Cabo Verde – Um Sonho Possível”, como parte da 21ª edição da Mostra Internacional do Cinema Negro – MICINE. O bate-papo terá como convidado o professor Celso Luiz Prudente, diretor do documentário e curador da MICINE. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria física do MIS com uma hora de antecedência.

Em meio à geografia árida e desafiadora do arquipélago cabo-verdiano, o povo construiu, com altivez e autonomia, um caminho de resiliência inspirado nas lições libertárias de Amílcar Cabral e na força telúrica do canto de Cesária Évora. O documentário revela como a cultura se tornou o alicerce de uma identidade coletiva e sonhadora, onde a morna embala a dança possível da vida e da educação. Através de uma abordagem cultural, o filme explora como a educação pode ser uma via para a construção de uma epistemologia enraizada na africanidade das ilhas.

O filme tem direção de Celso Luiz Prudente, roteiro de Rogério de Almeida e é uma produção em parceria com o Canal Futura e a Televisão de Cabo Verde – TCV.

Doc.MIS | Mostra Internacional do Cinema Negro | Cabo Verde – Um Sonho Possível

Data: 20 de novembro, às 19h

Local: Av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo/SP – Auditório LABMIS (64 lugares)

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Classificação: livre