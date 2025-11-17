Clássico de Mary Shelley, “Frankenstein” ganha nova edição ilustrada para lançamento de filme

Escrito numa noite tempestuosa de 1816, por uma jovem de apenas dezoito anos, “Frankenstein” não é só o ponto de partida da ficção científica – é uma história sobre ambição, solidão e o preço de desafiar os limites da criação. Clássico absoluto da literatura gótica e do horror, a obra-prima de Mary Shelley chega ao selo Planeta Minotauro em uma edição especial, com ilustrações de Amanda Miranda e apresentação de Cláudia Fusco. Um livro reconstituído – como a própria criatura – para uma nova geração de leitores.

Além do texto que moldou todo um gênero na literatura e influenciou gerações de artistas nas mais diversas áreas, a nova edição conta com ilustrações de Amanda Miranda, artista visual, autora de histórias em quadrinhos e diretora de arte. Amanda foi destaque na lista Forbes 30 Under 30, em 2021, que reúne as pessoas mais criativas e influentes com menos de trinta anos no Brasil. A apresentação fica por conta de Cláudia Fusco, escritora, roteirista e mestre em Estudos de Ficção Científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Cláudia dá cursos e palestras sobre narrativas, gênero, cultura pop, fantasia e ficção científica e tem passagens por espaços como USP, Casa do Saber, Bienal do Livro, MIS-SP e Sesc, entre outros.

A obra de caráter atemporal já ganhou diversas adaptações audiovisuais desde sua publicação, destacando-se, entre elas, o filme homônimo de 1931, dirigido por James Whale, “Frankenstein de Mary Shelley”, de 1994, dirigido e estrelado por Kenneth Branagh, a minissérie “Frankenstein”, de 2004, e a animação “Frankenweenie”, de 2012, dirigida por Tim Burton. Agora, o livro está prestes a ganhar mais um filme, dessa vez dirigido pelo vencedor do Oscar Guillermo Del Toro e estrelado pelo trio Jacob Elordi, Mia Goth e Oscar Isaac.

Sobre a autora: Mary Shelley (1797-1851) foi uma das escritoras mais inovadoras do século XIX. Filha da filósofa Mary Wollstonecraft e do pensador William Godwin, destacou-se com “Frankenstein” (1818), obra que inaugurou a ficção científica ao refletir sobre os limites da criação humana. Também escreveu os romances “O Último Homem” e “Lodore”, além de contos, ensaios e biografias. Sua voz única, marcada pela imaginação visionária e pela crítica social, consolidou-a como um dos grandes nomes da literatura gótica.

Frankenstein

Autora: Mary Shelley

Tradução: Marcia Blasques

Editora: Planeta – Selo Planeta Minotauro

Páginas: 288

Preço livro físico: R$ 64,90