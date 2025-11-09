9º Mercado Sapi reúne oficinas, masterclasses, rodadas de negócios e o 1º Pitching Universitário da região

Foto © Mayara Varalho

Tendo o Cerrado como inspiração, o 9º Mercado Sapi será realizado entre os dias 25 e 28 de novembro, em Goiânia (GO), com o tema Floresce Centro-Oeste. O evento se consolida como o maior mercado audiovisual do Centro do Brasil, reunindo público diverso com profissionais, estudantes e empresas do setor em um ambiente de troca, aprendizado e conexões.

Com extensa programação, o Sapi é reconhecido por fortalecer o audiovisual independente brasileiro e ampliar sua presença no cenário latino-americano.

As tradicionais Rodadas de Negócios, neste ano, reúnem mais de 30 players nacionais e internacionais. Entre os confirmados estão Canal Brasil, Globoplay, GNT, Gloob, Gullane+, Embaúba Filmes, Vitrine Filmes, Itaú Cultural Play e Têm Dendê Produções. Uma das grandes novidades é a presença da Audible, empresa da Amazon e referência mundial na distribuição de podcasts, que chega ao Sapi em busca de narrativas sonoras com apoio do Cinema do Brasil do Instituto Audiovisual.

O Mercado SAPI também contará com a presença das distribuidoras Santa Cine (Argentina) e da Matices Media (Bolívia), ampliando seu alcance e se consolidando como ponte entre o audiovisual brasileiro e latino-americano. A Santa Cine será representada por Lucía Tebaldi, profissional com mais de 20 anos de experiência e mais de cinquenta longas lançados. Já a Matices Media terá como representante Addis Mosqueda, produtora criativa com passagens pela Sony Pictures, Egeda e Bolívia Lab.

O Prêmio Cora chega à 6ª edição reafirmando seu papel de valorizar e impulsionar o protagonismo feminino em todas as etapas da cadeia criativa do audiovisual. O prêmio reconhece projetos em desenvolvimento nas categorias Melhor Longa de Ficção, Longa Documentário ou Animação e Curta-Metragem, oferecendo consultorias especializadas e prêmios de estímulo. Desde sua criação, o Cora já premiou 17 mulheres e recebeu mais de 300 projetos, se consolidando como um marco na construção de um setor mais plural e igualitário.

Neste ano, o júri é formado por Eva Pereira, fundadora da Cunha Porã Filmes, Marilha Naccari, presidente da ONG Panvision, responsável pelo Festival Internacional de Cinema de Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM), Rubian Melo, que atua como coordenadora do NordesteLab, e Talita Arruda, colaboradora do Lab Negras, Talents Rio e Sessão Vitrine.

Os painéis, encontros e debates do 9º Mercado Sapi reúnem nomes expressivos do audiovisual para discutir temas que refletem o momento e os desafios do setor. A programação traz conversas sobre descentralização e diversidade nas políticas públicas, linguagem e autoria no Centro do Brasil, infância e representatividade nas telas e estratégias de engajamento em novelas e séries, além de painéis dedicados à circulação internacional e à criação de conteúdo.

Entre os dias 26 e 27 de novembro, o evento oferece três ações formativas gratuitas. A programação começa com a oficina “Rádio Kalungueira — Comunicação Comunitária & Transformação Social”, ministrada por Fátima Tertuliano, primeira jornalista formada do território Kalunga.

No dia seguinte, o Sapi se abre para novas narrativas digitais com a oficina “Semeando o mercado indie de games em Goiás”, conduzida por Michelle Santos e Wadson Alvim, da Ritus Studio, abordando o processo criativo e as oportunidades do universo dos jogos independentes. Encerrando o ciclo formativo, o diretor goiano Erico Rassi — de “Oeste Outra Vez”, indicado para representar o Brasil no Oscar e premiado no Festival de Gramado — ministra a masterclass “Do roteiro à montagem”, explorando como pesquisas se entrelaçam na construção da narrativa cinematográfica.

O Sapi também lança o 1º Pitching de Projetos Universitários do Centro-Oeste, voltado a estudantes de cinema com roteiros de curta-metragem em desenvolvimento. Com mentoria da produtora Lidiana Reis e avaliação por uma banca de especialistas, a iniciativa ocorre em 25 de novembro e é realizada em parceria com o núcleo TRAMA – Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros (UEG).

A programação completa do evento pode ser conferida em mercadosapi.com.