Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico traz para Brasília olhar de diretores da região

Foto: “A Velhice Ilumina o Vento”, de Juliana Segóvia

A produção contemporânea de cineastas negros da região amazônica vai ser apresentada ao público brasiliense na Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico, que ocorre na Caixa Cultural, nos dias 27 e 28 de fevereiro, com entrada franca e classificação indicativa de 10 anos.

A abertura é nesta terça-feira, 27, a partir das 19h, com a presença dos produtores, distribuição de colares com os símbolos Adinkra, mudas de plantas consideradas sagradas e ainda a degustação de comidas paraenses. No dia 28, a programação será traduzida em Libras.

Após os filmes, o espaço Mate Masie (“Nyansa bun mu nne mate masie” traduzido como ‘o que eu ouço, eu guardo’), criado especialmente para o evento, vai abrigar as rodadas de bate papo que encerram a programação de cada noite. No dia 27, o tema ‘Cinema de impacto na Amazônia’ será abordado pelo cineasta Rodrigo Antônio. No dia 28, o músico ganês Francis Angmortey vai falar sobre a ‘Cultura Ganesa dos Akan e os Adinkras’.

Os Adinkras são símbolos que representam um sistema de escrita pictográfica criado pelo povo Akan, do Oeste da África, responsáveis por preservar e transmitir valores fundamentais ligados à cultura africana.

A mostra é composta por oito curta-metragens de diretoras e diretores do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará e Roraima, que abordam temas como ancestralidade, feminino, luta e imaginário na confluência África-Amazônica, em sessões nomeadas pelos Adinkras Sankofa (buscar o passado para construir o futuro), Ananse (criatividade e sabedoria), Duafe (feminino) e Aya (resistência e desenvoltura).

Idealizada pela Produtora Paraense Cine Diáspora, dos sócios Rafael Nzinga e Lu Peixe, a mostra estreou em Belém/PA, circulou pela Caixa em Salvador/BA, e chega a Brasília com a expectativa de atrair, além do público em geral, migrantes da região Norte.

A Mostra Adinkra de Cinema Afro Amazônico tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal, através do programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural, iniciativa da Caixa para promover o intercâmbio de expressões artísticas em seus espaços culturais.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.caixacultural.gov.br.