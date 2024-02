LC Barreto recebe homenagens internacionais especiais, com exibição de 20 longas no Lincoln Center, em NY, e em eventos como os festivais de Cannes e de Berlim

Foto © Gabriel Moreira

Em 2024, a LC Barreto, produtora de Luiz Carlos Barreto e de Lucy Barreto, celebra 60 anos de uma trajetória singular e que caminha com a história do cinema nacional. Com mais de 150 títulos produzidos e coproduzidos, entre eles “Dona Flor e seus Dois Maridos”, um dos filmes brasileiros mais assistidos no mundo, a produtora brasileira será homenageada nos mais importantes festivais internacionais de cinema como o Festival de Berlim, na Alemanha, e o Festival de Cannes, na França. Também terá uma retrospectiva com exibição de 20 longas-metragens no Lincoln Center, em Nova York, em setembro, e em cinematecas de Lisboa e Barcelona.

Para esse ano, a LC Barreto conta com duas grandes estreias previstas: “Deus Ainda é Brasileiro” (spin-off de “Deus é Brasileiro”, de 2003, protagonizado, mais uma vez, por Antônio Fagundes e dirigido por Cacá Diegues) e o filme “Traição Entre Amigas”, de Bruno Barreto, estrelado pela atriz Larissa Manoela.