Inscrições abertas para o MERCAMIMB – Mercado de negócios audiovisuais para realizadores negras e negros

Estão abertas as incrições para o MERCAMIMB, primeiro ambiente de negócios de audiovisuais promovido pela MIMB para realizadores e criadores negros e negras de todo Brasil. Até o dia 15/03, as pessoas interessadas podem se inscrever gratuitamente, através do formulário online. Serão selecionados 20 projetos, sendo 10 para participar das rodadas de negócios e 10 para apresentações de pitchings, podendo o mesmo projeto ser selecionado nos dois espaços. O regulamento pode ser conferido no site www.mimb.com.br.

As atividades do MERCAMIMB serão realizadas presencialmente em Salvador, entre os dias 22 a 24 de abril, dentro da programação da 5ª edição da MIMB. O objetivo é aproximar produtores independentes e criadores de conteúdos brasileiros dos players e plataformas do segmento, entre eles, canais de TV, distribuidoras, programadoras, coprodutoras, investidoras e outros agentes do mercado nacional e internacional.

A ação também conta com atividades complementares, como consultorias e atividades formativas, dentre outras que fazem parte da agenda do MERCAMIMB, colaborando com o fomento e desenvolvimento do nicho e contribuindo para um reposicionamento do olhar mercadológico dos investidores e patrocinadores. Além disso, a ação conta com duas premiações de R$ 2.500,00 pelo Projeto Paradiso, para projetos de animação e ficção e mais duas premiações a serem divulgadas em breve.

O MERCAMIMB tem patrocínio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, através do Programa SalCine e conta com a parceria do Projeto Paradiso, através do programa Paradiso Multiplica.

A MIMB é coordenada e protagonizada por Daiane Rosário, Kinda Rodrigues, Julia Morais e Tais Amordivino, mulheres negras atuantes em diversas áreas da cadeia produtiva cinematográfica, desde direção e fotografia até produção executiva e curadoria. O projeto é realizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet, com patrocínio da Dow Brasil e realização do Ministério da Cultura e Rosários Produções Artísticas.