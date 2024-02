Ministério do Meio Ambiente e Ecofalante assinam Acordo de Cooperação Técnica

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por intermédio da Secretaria Executiva, assinou um Acordo de Cooperação Técnica com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Ecofalante, que terá vigência de 5 anos.

O objetivo deste acordo é a conjugação de capacidades técnica e política dos partícipes, visando o desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação ambiental, cidadania e responsabilidade socioambiental em todo o território nacional.

A Ecofalante é uma OSC fundada em 2003 com o objetivo de criar e trabalhar em projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável do planeta por meio da educação e da cultura. Dentro dessa proposta, seu maior projeto é a Mostra Ecofalante de Cinema, que é o ponto de partida para seus projetos educacionais, como o Programa Ecofalante Universidades, que leva filmes e debates sobre temas socioambientais ao ambiente de ensino, e a Ecofalante Play, plataforma de streaming educacional gratuita.

A parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a Ecofalante representa um compromisso conjunto em promover a conscientização e ações concretas para a promoção da sustentabilidade na sociedade brasileira e o combate às mudanças climáticas.