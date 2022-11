Fernando Coimbra filma o longa “Os Enforcados”, com Leandra Leal e Irandhir Santos

O diretor Fernando Coimbra (“O Lobo Atrás da Porta”) começou a filmar no Rio de Janeiro seu novo longa, “Os Enforcados”. Ele também assina o roteiro, que em 2017 foi premiado no Festival de Sundance com o Global Filmmaking Award, que incentiva o desenvolvimento de projetos de cineastas independentes.

Protagonizado por Leandra Leal e Irandhir Santos, o drama conta a história do casal Regina e Valério e retrata o submundo do jogo do bicho, com humor ácido e ritmo eletrizante.

Valério é filho e sobrinho de bicheiros e, apesar de não querer se envolver nos negócios da família, acaba sendo influenciado por Regina e os dois se envolvem em uma trama sinistra e surpreendente.

“‘Os Enforcados’ é um thriller tragicômico, sobre esse casal que resolve cometer um crime juntos, um único crime pra se dar bem e passar a ter uma vida limpa. Mas eles acabam se encrencando cada vez mais, porque eles acham que estão cometendo um crime perfeito, mas a coisa vai se degringolando e isso vai fazendo com que a relação deles vá também se dissipando. É brutal, violento, mas também cômico”, conta Fernando Coimbra.

Ambientado no Rio de Janeiro, o longa também reúne em seu elenco principal Irene Ravache, Stepan Nercessian, Thiago Tomé e Pêpê Rapazote, além de Marcelo Mello, Augusto Madeira, Ernani Moraes, Ricardo Bittencourt, entre outros.

Reforçando a parceria entre Fernando Coimbra e os irmãos Caio e Fabiano Gullane após “O Lobo Atrás da Porta”, “Os Enforcados” é uma produção da Gullane e da Fado Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, Telecine e Videodrome. Tem patrocínio da RioFilme, apoio do Ibermedia, fomento via ProAC LAB, investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, assim como o fundamental apoio institucional da Agência Nacional do Cinema, ANCINE.

Com distribuição da Paris Filmes, o lançamento de “Os Enforcados” está previsto para 2023.