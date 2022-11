Paris Entretenimento fecha contrato de 5 anos com Edmilson Filho

A Paris Entretenimento acaba de anunciar uma parceria inédita com o ator Edmilson Filho. O artista e a produtora produzirão 5 projetos inéditos nos próximos 5 anos com exclusividade para a janela de cinema. A distribuição dos projetos é da Paris Filmes.

Edmilson Filho, conhecido por “Cine Holliúdy”, “Cabras da Peste” e recentemente em cartaz nos cinemas com “Bem-vinda a Quixeramobim”, é um artista brasileiro de grande relevância no cenário de comédia e já esteve envolvido em outros projetos com a Paris Entretenimento, como o “Férias Trocadas”, longa cinematográfico que está em pós-produção.

“A parceria não vem de hoje, e já faz um tempo em que estamos pensando em um formato interessante e duradouro. Surgiu a oportunidade e firmamos essa parceria de sucesso”, conta Marcio Fraccaroli, CEO da Paris Entretenimento.

“Eu e a Paris Filmes já temos uma relação há algum tempo de outros filmes que foram lançados juntamente com a Downtown. Fizemos um filme recente, chamado ‘Férias Trocadas’, e cada vez mais a nossa relação foi se estreitando. Por conta da pandemia e da crise econômica, a retomada do cinema nacional precisa ser urgente. E fechando esse acordo com a Paris, a gente vai ter a maior distribuidora nacional do país com um artista que valoriza a cultura local do Nordeste. Para o público ir ao cinema hoje, precisamos fazer um filme-evento que consiga bater de frente com as grandes produções internacionais. A Paris está me dando todo o suporte para fazer essa comédia com ação que já fiz em outros projetos e para trazer um Brasil que volte a gostar do Brasil, através de uma comédia leve, para família toda. O projeto vai levar 5 anos no total, mas com certeza essa parceria vai ser muito maior”, afirma Edmilson Filho.