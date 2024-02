Cine Ninja realiza convocatória para Cobertura Colaborativa do Oscar

Pelo terceiro ano consecutivo, a Cine Ninja convoca jornalistas, cinéfilos e produtores de conteúdo audiovisual para a cobertura colaborativa do Oscar, buscando mais uma vez desafiar as fronteiras das narrativas cinematográficas que contam as histórias da principal premiação do cinema mundial. O Oscars 2024 está marcado para o dia 10 de março e acontece diretamente de Los Angeles.

A partir de um chamado público nas redes da Cine Ninja, o objetivo da cobertura colaborativa é proporcionar uma perspectiva diversificada, mostrada por diferentes olhares sobre a premiação, com foco em mulheres, comunidade LGBTQIAP+, comunidade negra e também as produções do Sul Global e asiáticas. A Cobertura Colaborativa oferece uma oportunidade para aqueles que desejam explorar a escrita cinematográfica, abordando questões cruciais do mundo contemporâneo que muitas vezes não recebem destaque nos meios de comunicação tradicionais.

Será uma plataforma para compartilhar habilidades, experiências e pontos de vista únicos, enriquecendo assim a experiência cinematográfica para todos os envolvidos.