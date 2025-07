Noronha2B anuncia projetos premiados

Foto © Mariano Correa

O arquipélago pernambucano Fernando de Noronha se transformou na capital nacional das film commissions, de 29 de junho a 2 de julho, com o fórum Noronha2B (N2B). O evento apresentou atividades como a projeção de filmes ao ar livre, shows, mesas, oficinas e masterclasses para o público geral. Para os profissionais do audiovisual, a atração trouxe o N2B Wip Lab (laboratório de projetos) e visitas a locações da ilha.

O Noronha2B – Film Commission Forum contou com cerca de 100 participantes, entre convidados, profissionais do audiovisual, gestores e equipe. ICMBio, Forte Noronha e outros locais da ilha serviram de sede para as atividades.

O termo film commission define um órgão, geralmente governamental (municipal, estadual ou federal), que incentiva, facilita e apoia a produção audiovisual (cinematográfica, televisiva ou publicitária) em uma determinada região. Estas organizações oferecem suporte em várias etapas, desde a burocracia para filmagens até o contato com fornecedores e o mapeamento de possíveis locações.

O painel de abertura do N2B contou com a presença de representantes do Ministério da Cultura. Joelma Gonzaga (Secretária do Audiovisual do MinC) e Márcio Tavares (Secretário Executivo do MinC) foram convidados do painel “O Desafio da Film Commission Nacional”.

Em paralelo ao Noronha2B, aconteceu o laboratório N2B Wip Lab. Foram selecionados quatro projetos para a categoria Work in Progress (filmes ainda em produção) e seis em desenvolvimento (filmes em fase de roteiro), de cinco estados brasileiros e de Portugal. O laboratório também incluiu tutorias com grandes nomes do audiovisual nacional e internacional.

O Prêmio Destaque, concedido pelos tutores na categoria Wip foi para “É Tudo Parente” (MG), longa de Mariana Fagundes, que também ganhou o Prêmio Punctum Sales de consultoria. Já na Categoria Desenvolvimento, “Alamoa” (SP), de Flavio Botelho, foi o vencedor do Prêmio Destaque (Tutores). Por fim, o Prêmio Destaque das Film Commissions Brasileiras foi entregue para “A Revolta das Orcas – O Mistério de White Gladis” (Portugal), de Victor Lemos, também em desenvolvimento.