3ª edição do Mubi Fest exibirá “Oldboy” em 4K

A Mubi, distribuidora global, serviço de streaming e produtora, realiza mais uma edição do Mubi Fest, que acontecerá de 26 a 28 de julho, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Criado no Brasil, em 2022, o Mubi Fest se expandiu globalmente e será realizado em mais oito cidades pelo mundo, incluindo América Latina, Europa e Estados Unidos. Este ano, a edição de São Paulo conta com mais atrações e uma programação de filmes mais robusta.

Na terceira edição do evento no país serão exibidos 16 filmes, dentro das salas de cinema e ao ar livre, em sessões pagas. Destaque para a pré-estreia de “Estranho Caminho”, no dia 26, com a presença do diretor do longa, Guto Parente. Vencedor de vários prêmios nacionais e internacionais, o filme foi premiado no Festival de Tribeca, de Nova York, em 2023, levando quatro importantes prêmios: Melhor Filme, Melhor Ator para Carlos Francisco, Melhor Roteiro para Guto Parente e Melhor Fotografia para Linga Acácio.

No espaço open-air serão exibidos “Mistérios da Carne” (Gregg Araki) e “Control” (Anton Corbijn), na sexta-feira; “Titane” (Julia Ducournau) e “Oldboy” (foto, Park Chan-wook) em 4K, no sábado; e “Veludo Azul” e “Cidade dos Sonhos”, em uma homenagem a David Lynch, no domingo.

Além da exibição de filmes haverá atrações gratuitas, como debates após algumas sessões, ações interativas e programação musical, que serão anunciados em breve.

Confira a programação:

Sexta-feira, 26 de julho

15h – THE AFRICAN DESPERATE – Martine Syms

17h – ÀS VEZES PENSO EM SUMIR – Rachel Lambert

19h – MISTÉRIOS DA CARNE – Gregg Araki – Sessão Open Air

19h30 – ESTRANHO CAMINHO – Guto Parente

21h – CONTROL – Anton Corbijn – Sessão Open Air

Sábado, 27 de julho

14h – DOENTE DE MIM MESMA – Kristoffer Borgli

16h – CRIMES OF THE FUTURE – David Cronenberg

18h30 – A BESTA – Bertrand Bonello

19h – TITANE – Julia Ducournau – Sessão Open Air

21h – BATTLE ROYALE – Kinji Fukasaku

21h30 – OLDBOY – Park Chan-wook – Sessão Open Air

Domingo, 28 de julho

14h – ERASERHEAD – David Lynch

16h – IMPÉRIO DOS SONHOS – David Lynch

19h – VELUDO AZUL – David Lynch – Sessão Open Air

21h – A ESTRADA PERDIDA – David Lynch

21h30 – CIDADE DOS SONHOS – David Lynch – Sessão Open Air

Mubi Fest 2024

Data: 26 a 28 de julho

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Ingressos: R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia-entrada / Vendas a partir de 19/7 (sexta-feira), ao meio-dia, pelo site e app Shotgun.live