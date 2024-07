Sesc Bom Retiro exibe “Curtindo a Vida Adoidado” com trilha ao vivo de André e Joe Abujamra

No mês de julho, o projeto Segue a Trilha, do Sesc Bom Retiro, exibe o filme “Curtindo a Vida Adoidado” com trilha sonora ao vivo executada pelos músicos, pai e filho, André Abujamra e Joe Abujamra. A exibição está marcada para o dia 24 de julho, às 19h. Na apresentação, os músicos se revezam entre bateria, piano, teclado e guitarra, mesclando elementos da trilha original com criações exclusivas da dupla para a exibição.

O clássico dos filmes de comédia dos anos de 1980, dirigido por John Hughes, traz o adolescente Ferris Bueller, que decide sair da rotina e enganar seus pais fingindo estar doente para poder matar aula na escola. Ele convence sua namorada, Sloane, e seu melhor amigo, Cameron, a se juntar a ele no passeio até Chicago, usando a Ferrari do pai de Cameron. No entanto, o diretor da escola sabe que Ferris está mentindo e decide ir atrás dele.

André Abujamra é multiartista, cantor, compositor, guitarrista, percussionista, pianista, produtor musical, ator, diretor de teatro e cinema. Tem em seu currículo mais de 75 trabalhos parra filmes em longa-metragem para cinema, alguns consagrados como “Carandiru”, “Bicho de Sete Cabeças” e “Castelo Rá-Tim-Bum”. Em mais de 40 anos de carreira se firmou como um dos grandes artistas criativos do Brasil, fundou Os Mulheres Negras na década de 1980, ao lado de Maurício Pereira, e estreou como líder, guitarrista e vocalista da banda Karnak, em 1994. André é compositor de trilhas sonoras para cinema e teatro, ganhou diversos prêmios, como Kikito, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e Molière.

Joe Abujamra, ou Illegal Joe, como costuma assinar em seus trabalhos, é cantor, compositor e guitarrista. Nascido em meio às artes, foi brincando com a guitarra de seu irmão, aos 13 anos, que se apaixonou pelo instrumento. Estudou guitarra no Musicians Institute, em Los Angeles, e, após voltar ao Brasil, em 2018, iniciou sua trajetória de shows e gravações em estúdios, lançando seu primeiro álbum, “Found”, em 2023.

Os ingressos para a sessão disponíveis pelo APP Credencial Sesc SP, no site sescsp.org.br/bomretiro ou nas bilheterias. O Sesc Bom Retiro fica Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos, em São Paulo.