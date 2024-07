“Nada Será como Antes – A Música do Clube da Esquina” estreia no Canal Brasil

“Nada Será como Antes – A Música do Clube da Esquina”, documentário inédito dirigido e escrito por Ana Rieper, estreia no Canal Brasil no dia 23, às 22h. O longa, que é uma coprodução do canal, traz detalhes da criação e da trajetória do Clube da Esquina, grupo de músicos, compositores e letristas mineiros que surgiu na década de 1960, em Belo Horizonte. Fizeram parte dessa história e do filme nomes como Beto Guedes, Lô Borges, Milton Nascimento, Toninho Horta e Wagner Tiso.

O documentário conta com depoimentos de artistas e registros inéditos do grupo que foi considerado um movimento musical inovador, com influências da Bossa Nova, jazz, rock e música negra. O filme faz uma homenagem à trajetória e à música de inesquecíveis nomes da MPB.

No mês de julho, o Canal Brasil exibirá reprises de “Nada Será como Antes – A Música do Clube da Esquina” nos dias 26/07, às 18h40; 29/07, às 11h25; e 31/07, às 15h40.