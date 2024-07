Festival Citronela Doc, em Ilhabela, abre inscrição para filmes do Litoral Norte e Vale do Paraíba

O 4º Citronela Doc – Festival de Documentários de Ilhabela está com inscrições abertas para documentários do Litoral Norte e Vale do Paraíba. Os filmes selecionados irão integrar a Mostra Litoral Norte e Vale do Paraíba da quarta edição do festival, que acontecerá de 7 a 11 de novembro.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQUvjLBuY7NPbvq1X9qwtRKi4VBfjipJerg_T7ToT_YePetQ/viewform.

O Citronela Doc é um festival de cinema documental não-competitivo, com entrada gratuita, realizado em Ilhabela (SP), com transmissão online para todo o Brasil. O festival traz filmes documentais de longa e curta-metragem, brasileiros, contemporâneos e premiados, buscando sempre trazer uma diversidade de olhares, pontos de vista e temáticas. Serão realizadas duas mostras principais, além de debates e outras atividades culturais e artísticas.

Os filmes que serão exibidos na mostra nacional serão selecionados por um comitê curador e convidados a participar do festival. Já a Mostra Litoral Norte e Vale do Paraíba, que integra o festival, será composta por filmes documentais analisados e escolhidos por curadores ligados ao festival a partir desta chamada pública.

Essa é a primeira vez em que o festival abre inscrições. A novidade tem o intuito de reforçar uma das missões do Citronela Doc, que é valorizar e fomentar o cinema produzido no Litoral Norte.

Para esta chamada, podem participar documentários com qualquer tempo de duração, produzidos nas cidades do Litoral Norte de São Paulo e do Vale do Paraíba e finalizados a partir de 2023. Os filmes inscritos devem ter sido produzidos majoritariamente por produtoras com sede nos municípios do Litoral Norte de SP e Vale do Paraíba e/ou com equipe majoritariamente local. Produtores e realizadores poderão inscrever mais de uma obra.

Os filmes inscritos devem estar com o corte final ou serem finalizados até 1º de outubro. Preferencialmente, os filmes devem possuir legendas em português. Os títulos selecionados serão anunciados até o dia 20 de setembro.

O Citronela Doc é realizado em Ilhabela anualmente desde 2021 e foi idealizado por um grupo de profissionais do audiovisual que reside na cidade e atua ativamente no desenvolvimento e preservação da cultura local. Tendo como cenário um dos destinos mais charmosos do litoral de São Paulo, o Citronela Doc proporciona a experiência do encontro com o cinema e a natureza.

Neste ano, o festival é realizado por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e por meio da Lei Paulo Gustavo (Ministério da Cultura – o Governo Federal). Mais informações no perfil do Instagram @citroneladoc.