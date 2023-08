Série de ficção “Sala dos Professores” estreia no CineBrasilTV

A comédia “Sala dos Professores” estreia no domingo, dia 6 de agosto, às 23h30, seu primeiro episódio, “A máquina de café”, no CineBrasilTV, com mais três episódios que serão exibidos ainda no mês de agosto: são: “Acabou nosso Carnaval” (Ep. 2, dia 13/8); “Te espero lá fora” (Ep. 3, 22/8) e Olimpíadas interescolares (Ep.4, dia 27/8).

Dirigida por Daniele Ricieri e Thomas Miguez, a série de ficção reflete os diferentes pontos de vista e os desafios enfrentados pelos mestres no dia-a-dia do fictício Colégio Nova Vanguarda, com elenco formado pelos atores Carolina Borelli, Cláudia Missura, Fafá Rennó, Gésio Amadeu, João Côrtes, Kiko Pissolato, Marcello Airoldi e Markinhos Moura.

A primeira temporada acompanha o primeiro ano letivo de Alfredo Whitaker, o novo diretor, e as confusões em que coloca o corpo docente, formado por Álvaro, Teresa, Lázaro, Reca, Olivério, Mariana e o novato Daniel. A série foi criada por Leonardo Cortez e Thomas Miguez, respectivamente roteirista e diretor da obra.