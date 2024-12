“O Auto da Compadecida 2” faz sua primeira exibição na CCXP24

Foto @amnndamelo

“O Auto da Compadecida 2” foi exibido pela primeira vez ao público na CCXP24, maior festival de cultura pop do Brasil, neste sábado (7/12). Com estreia marcada para o dia 25 de dezembro nos cinemas, o filme foi ovacionado pela plateia de 3 mil pessoas. O painel no palco Thunder contou com a participação dos atores Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Luís Miranda, Fabiula Nascimento, Virgínia Cavendish, dos diretores Flávia Lacerda e Guel Arraes e de João Suassuna, neto de Ariano Suassuna.

O Palco Omelete recebeu o grupo para uma entrevista ao vivo sobre os detalhes da produção. Os apresentadores Thiago Romariz, Marcelo Hessel, João Jedi e Giovana Pagano falaram sobre a expectativa para a estreia do filme desde o painel do longa-metragem um ano atrás, na edição de 2023 da CCXP. Matheus Nachtergaele e Selton Mello celebraram as duas décadas de “O Auto da Compadecida” e reforçaram que a continuação será um presente de Natal para todos os fãs da dupla.

O filme também reúne no elenco Taís Araujo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Eduardo Sterblitch (Arlindo) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro). “O Auto da Compadecida 2” tem direção de Flávia Lacerda e Guel Arraes, produção da Conspiração e da H2O Produções. A coprodução é da Claro, com patrocínios master do Instituto Cultural Vale e da Brahma, e patrocínios da Santa Helena, do Itaú Unibanco, TikTok, Nubank, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Emiliano. A distribuição é da H2O Films.