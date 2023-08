Flavia Castro encerra filmagens do longa “As Vitrines”

Foto: Letícia Colin em cena de “As Vitrines” © Guido Vilela

No ano em que o golpe militar no Chile completa cinquenta anos, a diretora e roteirista Flavia Castro filmou em São Paulo “As Vitrines”, seu quarto longa-metragem, encerrando uma trilogia que ela chama de sua “construção de lembranças”.

Tudo começou com seu premiado documentário “Diário de uma Busca”, em 2011, no qual se entrelaçam a trajetória de vida e a investigação sobre a morte de seu pai. O filme foi contemplado com dezenas de prêmios, no Brasil e no exterior. Em “Deslembro”, seu segundo longa, Flavia aborda – desta vez através da ficção – a volta ao Brasil de uma adolescente, depois de anos de exílio com seus pais. “Deslembro” participou da seleção oficial do Festival de Veneza, em 2018, e foi premiado em diversos festivais, como o Festival Latino-Americano de Biarritz e o Festival do Rio.

No primeiro semestre deste ano, Flavia Castro rodou “Cyclone”, seu terceiro longa-metragem, interpretado por Luíza Mariani, Eduardo Moscovis, Karina Teles, Magali Biff e Luciana Paes. O filme é livremente inspirado na vida de Maria de Lourdes Castro, conhecida como Miss Cyclone, única mulher a participar do diário O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, obra escrita durante os anos de 1918 e 1919, na garçonière de Oswald de Andrade, por alguns dos posteriormente chamados modernistas.

Em “As Vitrines”, Flavia volta à infância. Dentro de uma embaixada onde seus pais pediram asilo político, em um universo onde não existe passado, nem futuro, duas crianças dividem segredos e uma percepção muito particular do que os rodeia.

O longa tem roteiro inspirado na infância da diretora, que morava com a família no Chile, quando aconteceu o golpe do Pinochet, há 50 anos.

As crianças Helena O’Donnell e Gael Nórdio são as protagonistas do filme, que tem atores do Uruguai, Argentina, Chile e Brasil, como as uruguaias Ema Castro Pérez (7 anos) e Olivia Molinaro (14 anos).

Letícia Colin, Marcos de Andrade, Marina Provenzzano, Gabriel Godoy, Roberto Birindelli, Jimena Perez, Sara Antunes, Julia Konrad e Fabio Herford, estão entre os 37 atores do elenco adulto.

Marcello Ludwig Maia assina a produção, Vicente Amorim, Flavia Castro e Ilda Santiago são os coprodutores do longa, em parceria com a Globo Filmes.