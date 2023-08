Nova série exclusiva da Prime Video, “Sutura”, inicia filmagens

Foto © Adriano Vizoni/Pivô Audiovisual

O Prime Video anunciou o início das filmagens do thriller médico “Sutura”. Estrelada por Claudia Abreu e Humberto Morais, com direção geral de Diego Martins, direção de Jéssica Queiroz e produção de Gustavo Mello e Zasha Robles, da Boutique Filmes e Spiral International, a série tem previsão de estreia para 2024.

A trama conta a história de Ícaro, um incorruptível jovem da periferia de São Paulo, recém-formado em Medicina que não poderia fazer a sua residência médica por conta de uma dívida contraída durante a faculdade. Do outro lado está a Dra. Mancini, uma cirurgiã de elite recém-saída de um trauma, atormentada por tremores nas mãos, que quer voltar a operar. A única solução que encontram para resolverem seus problemas é atuar como médicos do crime, dando início a uma perigosa vida dupla onde escapar pode se provar impossível.

O elenco conta também com Juliana Paiva, Gabriel Braga Nunes, Danilo Mesquita, Lara Tremouroux, Leopoldo Pacheco, Naruna Costa, Yara de Novaes, entre outros. A história foi criada por Fábio Montanari, com desenvolvimento e redação final de Marcelo Montenegro, supervisão de dramaturgia de Gustavo Mello e Zasha Robles e roteiros de Donna Oliveira, Fernanda D’Umbra, Marcelo Montenegro, Fábio Montanari e Victor Rodrigues, com colaboração de Santiago Roncagliolo. A produção executiva é de Larissa Spada e Renata Artigas, a direção de arte é de Marghe Pennacchi e a direção de fotografia de Eduardo Piagge. A produção ainda conta com a consultoria médica da Dra. Cecília Fernandes Martins.