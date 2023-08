Goiânia Mostra Curtas divulga selecionados para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais

O Goiânia Mostra curtas divulgou os selecionados para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais com 6 roteiros do Estado de Goiás, entre ficção e documentário, de curtas e longas-metragens para receberem consultorias com as instrutoras Ana Julia Travia (ficção), roteirista e diretora, e com a roteirista e documentarista Luana Rocha (documentário). As consultorias individuais acontecem nos dias 6 e 7 de outubro, dentro da programação da 22ª Goiânia Mostra Curtas.

A 22ª edição da mostra de cinema nacional em curta-metragem, tem data marcada para acontecer entre os dias 3 a 8 de outubro, de forma presencial.

Confira os selecionados:

Roteiro de ficção

Água de barro, de Ana Clara Gomes Costa

A Jornada de Josiane, de Barbara Caroline da Silva Torres

TATURANA, de Paulê Lopes

Suplentes:

O Fantasma Branco, de Erik Ely da Cunha Prado

Do Nosso Lado, Só o Sol, de Luís Ricardo Gondim Silva

Balada para Raposo Tenório, de Samuel Peregrino de Lima

Roteiro de documentário

(Des)aparecido, de Alessandra Regina Gama

Capim Navalha, de Michele Queiroz Ferreira

Seu Ramiro, de Gabriel Rocha Madeira

Suplentes:

Dividindo as Contas, de Patrícia Alves da Silva

Vou Dançar Até Você, de Lara Yasmin Almeida Carvalho