CineSesc exibe mostra de documentários brasileiros

O CineSesc reuniu, em agosto, uma mostra de documentários brasileiros, oriundos de vários estados do país, que abordam histórias de indivíduos, grupos e movimentos que não se apagam com o tempo. Com o tema “Documentários: memórias, tempo e afetos”, os filmes serão exibidos, ao longo deste mês, em 14 unidades do Sesc no Rio de Janeiro, com entrada gratuita.

A mostra traz ao público documentários concebidos para expandir pensamentos, resgatar memórias e apresentar narrativas dispostas e marcadas por abandonos, amores, lutas e questionamentos. As obras exploram a realidade, fornecendo novas informações, visões, fatos sobre os variados temas abordados.

Os filmes em cartaz são o “@predioposto13 – Meu Nome é União”, “Espero que esta te Encontre e que Estejas Bem” (foto), “Germino Pétalas no Asfalto”, “Manguebit” e “Um Filme de Cinema”, obras do Rio de Janeiro, de São Paulo e Pernambuco.

Os documentários estão em cartaz em 14 unidades do Sesc RJ, sendo cinco delas na capital (Copacabana, Madureira, Ramos, Tijuca e Arte Sesc, no Flamengo). As demais são Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Nova Friburgo, Teresópolis e Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis.

A programação da mostra pode ser conferida em www.sescrio.org.br.