Filme inspirado na HQ da cartunista Laerte começa a ser rodado no Rio de Janeiro

Foto © Felipe Chueng

Diretamente dos quadrinhos da premiada cartunista Laerte Coutinho para as telas, o super-herói Overman vira filme sob a direção de Tomás Portella (“Impuros”, “Lá Situación” e “Operações Especiais”), e produção de Iafa Britz e Carolina Castro, da Migdal Filmes. Protagonizado por Caco Ciocler, o longa-metragem começou a ser rodado no Rio de Janeiro. No filme, Overman está sem propósito e com a vida desorganizada emocional e financeiramente. Até que recebe do Governador (Otávio Muller) uma proposta de trabalho na Secretaria de Segurança Pública, porém, o super-herói logo percebe que o novo emprego é mais desafiador do que imaginava.

Overman é um super-herói brasileiro, desempregado e propenso aos vícios, que se vira para sobreviver aos desafios que todo brasileiro enfrenta. Na nova produção nacional, ele está vivendo uma crise pessoal, quando começa a trabalhar com Pâmela (Karina Ramil), a Mulher Cachorro. A heroína acaba roubando a cena, é reconhecida por sua competência e vira a queridinha do público. Overman, então, sente a perda do protagonismo e tem de enfrentar a sua masculinidade tóxica. Enquanto se desdobra para proteger a cidade e vencer seu próprio ego, ele acaba descobrindo os segredos obscuros do Governador.

Criado pela quadrinista Laerte Coutinho em 1998, Overman ficou popularmente conhecido pelas tirinhas publicadas no jornal Folha de São Paulo. A artista paulistana considera que Overman não conhece os próprios limites, chegando até mesmo a ser “over”, por isso, Overman. A construção da narrativa revela-se uma sátira dentro do universo dos super-heróis, em que Laerte constrói comicamente todo o egocentrismo e a vaidade do personagem, que se esconde por trás de uma fantasia e uma máscara, itens que ele nunca tira.

Além de Caco Ciocler e Karina Ramil, o elenco reúne nomes como Otávio Muller, Victor Lamoglia, Raphael Logam, Maria Lucas, Marina Provenzzano, Caio Riscado, Isabele Riccart e Saulo Arcoverde. “Overman” é uma produção da Migdal Filmes em coprodução com a Star Original Productions, FSA e RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, e distribuição da Star Distribution.