“Pedágio”, novo longa de Carolina Markowicz, estreia em San Sebastián

Segundo longa-metragem da carreira de Carolina Markowicz, o ainda inédito “Pedágio” terá sua première europeia no prestigiado Festival de Cinema de San Sebastián (22 a 30 de setembro). A cineasta retorna ao evento espanhol, na mostra Horizontes Latinos, um ano após apresentar seu filme de estreia, “Carvão”, com o qual conquistou diversos prêmios no Festival do Rio e percorreu uma série de outros festivais pelo mundo, como o Toronto Film Festival e o Fipresci, em Toulouse. Antes de ser finalizado, o projeto participou de relevantes laboratórios de apoio ao desenvolvimento audiovisual, como o Tribeca All Access, Torino Film Lab e Berlinale Coproduction Market.

Estrelado por Maeve Jinkings e Kauan Alvarenga, o novo projeto – escrito e dirigido por Carolina – tem produção da Biônica Filmes e O Som e a Fúria, com coprodução da Globo Filmes e Paramount Pictures. A distribuição é da Paris Filmes. A produção conta a história de uma atendente de pedágio que, inconformada com a orientação sexual do filho, comete delitos na tentativa de financiar uma cura para a sua “doença”.

De acordo com a diretora, o longa-metragem é “um drama permeado por humor ácido”, além de ser um retrato da opressão e violência sofrida pela população LGBTQIA+ diante das incoerências e atrocidades promovidas por alguns setores da sociedade, de forma mais explícita nos últimos anos.