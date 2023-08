Canal Brasil exibe “Rio Doce”, de Fellipe Fernandes

O longa-metragem inédito “Rio Doce”, dirigido por Fellipe Fernandes, estreia no Canal Brasil no dia 5 de agosto, às 19h30. A ficção, que se passa na região periférica de Olinda, é estrelada pelo rapper Okado do Canal, que interpreta Tiago, um pai jovem, que vive uma vida de luta e é surpreendido por uma meia irmã, até então desconhecida por ele. Ela traz uma foto e algumas notícias do pai de Tiago, ausente durante toda a sua vida.

O ponto central da produção é o questionamento que aparece na vida do homem a partir das descobertas feitas por ele, como o fato de seu pai ser um homem branco, de classe média alta de Recife e já falecido. Tiago não se conforma também com a situação de não ter conhecido seu pai e de passar por tantas dificuldades sem o amparo dele e de seus três irmãos, que ele nem sabia que existiam.

O longa recebeu os troféus de Melhor Longa Brasileiro, Outros Olhares e Novos Olhares em Curitiba, no Olhar de Cinema, em 2021, e o prêmio Olhar, no mesmo ano. No Festival do Rio, foi premiado como Melhor Filme na Mostra Novos Rumos e no 34th Cinélatino Rencontres de Toulouse, com o Prêmio FIPRESCI e como Melhor Filme pelo Júri da Crítica.