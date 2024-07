Festival Internacional da Ilha do Mel tem inscrições abertas

O Festival Internacional da Ilha do Mel (FIIM) abriu as inscrições para cineastas nacionais e internacionais inscreverem seus filmes. O evento, que acontecerá de 10 a 13 de outubro, tem como objetivo valorizar a cultura local e internacional, aquecer o turismo da Ilha do Mel e abordar temas urgentes através do cinema.

Ao todo, 40 filmes serão selecionados para exibição, incluindo curtas-metragens, filmes infantis e filmes com temas que envolvem o meio ambiente.

As inscrições para são gratuitas e ficarão abertas até 25 de agosto, através do site ilhadomel.filminbrasil.com. O responsável pelo filme deverá informar no ato da inscrição, em campo próprio e disponível, um link para visualização completa do filme, exclusivamente em Vimeo ou Youtube, e também a senha de acesso, quando for o caso. Não serão considerados filmes que necessitem de download para serem assistidos.

Além das exibições, o festival oferecerá oficinas de capacitação para os moradores, visando o desenvolvimento financeiro, empregatício e cultural da região.

Um dos diferenciais do FIIM será a exibição dos filmes na praia, onde o público poderá assistir sentado em esteiras e tecidos na areia, criando um ambiente convidativo e agradável.

Para preservar a natureza, toda a divulgação e programação será feita via aplicativo e redes sociais, evitando o uso de panfletos.

O festival, que é gratuito, promoverá a diversidade e inclusão, destacando a riqueza cultural e social do cinema. Os jurados serão profissionais renomados da área cinematográfica.