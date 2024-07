I Festival 2 Minutos Centro Cultural Special Dog prorroga inscrições

As inscrições para o I Festival 2 Minutos Centro Cultural Special Dog foram prorrogadas até o dia 10 de agosto. Com o tema Viva o presente da vida, o evento selecionará 10 produções de todo o país e contemplará os três primeiros colocados com prêmios em dinheiro.

Os vídeos podem ser feitos por qualquer dispositivo digital e devem ter uma duração máxima de 2 minutos, incluindo créditos. Serão aceitos trabalhos de diversos gêneros audiovisuais, como animação, documentário, ficção, videoclipes e videoartes. A divulgação dos selecionados ocorrerá no dia 10 de setembro, nos canais oficiais do festival, e a premiação será realizada no dia 10 de outubro, no Cine Palácio da Cultura, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Os filmes inscritos passarão por uma curadoria formada por professores e profissionais do audiovisual, que avaliarão a originalidade, criatividade e o senso estético. Apesar de o festival ser dedicado ao cinema amador, a produção deve obedecer aos critérios estabelecidos pela organização, ter classificação livre, ser agradável e atraente.

As inscrições e o regulamento estão disponíveis no site www.festival2minutos.com.br. Ao realizar a inscrição, o participante declara ser responsável por todos os direitos autorais da obra e autoriza, caso seja selecionado, a exibição do material durante a mostra e o upload do vídeo nas redes sociais do projeto.