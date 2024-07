Inscrições abertas para o 2º semestre do Curso Cinema, História e Linguagem – Ao vivo com o crítico Inácio Araujo

Nesse período o curso se ocupa do cinema moderno e contemporâneo, com aulas que começam no dia 29 de julho e prosseguem até 9 de dezembro, sempre às segundas-feiras.

O curso é ministrado através da plataforma Zoom, de modo que pode ser seguido mesmo por alunos que não estejam em São Paulo. As aulas são gravadas e permanecem à disposição dos alunos. Nesta fase do programa, o curso comporta aulas sobre cineastas como Orson Welles, Rossellini, Brian de Palma e David Lynch, entre outros, além do cinema feminino e do cinema negro.

A mensalidade proposta para esse período é de R$ 340,00. Inscrições e informações mais detalhadas sobre o programa podem ser solicitadas pelo email cinegrafia@uol.com.br.

Além de crítico de cinema do jornal Folha de S. Paulo, Inácio Araujo é autor dos livros “Hitchcock – O Mestre do Medo” (ed. Brasiliense) e “Cinema – O Mundo em Movimento” (ed. Scipione). Escreveu o romance “Casa de Meninas” (prêmio APCA – Revelação de Autor, 1987 – 2a ed. pela Imprensa Oficial) e o volume de contos “Urgentes Preparativos para o Fim do Mundo” (Iluminuras, 2014).

Uma antologia de seus textos críticos para a Folha foi publicada em 2010, com o título “Cinema de Boca em Boca – Críticas de Inácio Araujo” – org. Juliano Tosi (Imprensa Oficial, 2010). Foi homenageado com o livro “Inácio Araujo: Olhos Livres para Ver” (ed. Sesc, 2023), que reúne depoimentos e textos sobre os seus 40 anos como crítico.

Como roteirista e montador, participou de vários filmes de longa e curta-metragem.