Documentário sobre Fausto Fawcett estreia no Canal Brasil

Coprodução do Canal Brasil, o documentário “Fausto Fawcett na Cabeça”, de Victor Lopes, estreia na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro, às 22h. O longa-metragem acompanha o cotidiano do cantor, poeta e compositor de hits da música brasileira, como “Rio 40 Graus” e “Kátia Flávia”, em seu apartamento em Copacabana.

No filme, o espectador é levado para o universo particular do cantor e diversas cenas de experiências sensoriais e visões futuristas se misturam à narrativa, ilustrando a mente criativa e inquieta do artista. O filme também reúne entrevistas com Carlos Laufer, Fernanda Abreu, Katia Bronstein e Regininha Poltergeist, além de imagens de arquivo de shows de Fawcett na televisão entre os anos de 1980 e 1990.

“Fausto Fawcett na Cabeça” teve sua estreia nos cinemas em julho de 2024 e recebeu o prêmio de Melhor Filme, Melhor Ator e Troféu Abraccine no Fest Aruanda em 2022.