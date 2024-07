Inscrições abertas para a oficina de produção cinematográfica para mulheres

As inscrições para o projeto Mulier em Cena estão abertas. Até 25 de julho, mulheres (cis, trans, não-binário, PcD, com ou sem deficiência auditiva, com idade acima de 18 anos, com ou sem formação ou experiência prévia na área) interessadas em se especializar no audiovisual podem se inscrever, de forma gratuita, na oficina criada e idealizada pela jornalista, cineasta e fundadora da produtora Mulier Filmes, Deyse Reis. Aprovado e incentivado pelo edital 14/2023 da Lei Paulo Gustavo, o projeto acontece de 9 de agosto a 8 de outubro, em São Paulo, no espaço Nave Coletiva, do Mídia Ninja.

Com foco educativo, a oficina visa aumentar a participação feminina no mercado de trabalho audiovisual. As aulas, sobre produção cinematográfica, irão englobar desde a história do cinema do Brasil, passando pela produção geral e executiva, até distribuição de filmes.

O projeto tem como objetivo promover uma transformação significativa na indústria cinematográfica, contando com uma equipe de professoras composta exclusivamente por mulheres de destaque no audiovisual. Entre elas estão: Deyse Reis, cineasta e fundadora da produtora Mulier Filmes, com passagens por projetos na Discovery Plus, Amazon Prime, Disney Plus e HBO Max; Luciana Stipp, produtora e diretora com experiência na Netflix; Izah Neiva, diretora, produtora e atriz; Aninha Gonçalves, coordenadora de pós-produção na Paranoid Filmes, com trabalhos na Globoplay e Netflix; e Denise Jancar, executiva, distribuidora de filmes e agente de vendas.

Os encontros, 18 no total, serão às terças e sextas, das 19h às 22h. Para promover a inclusão e o conforto das participantes, a oficina oferecerá intérpretes de Libras, espaço adaptado, material didático gratuito, certificado de conclusão de curso, coffee break e transporte gratuito para a estação de metrô mais próxima após as aulas.

As vagas são limitadas. Para se inscrever, basta acessar e preencher o formulário neste link.