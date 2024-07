Documentário “Partido” acompanha Fernando Haddad nas duas últimas eleições

O documentário “Partido”, protagonizado por Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, chega dia 4 de julho às plataformas digitais brasileiras após sessão especial no dia 3 de julho na Cinemateca Brasileira. Com direção de César Charlone, Sebastián Bednarik e Joaquim Castro, e produção de Andrés Benedykt, o longa-metragem estreou mundialmente no encerramento da 15ª edição do festival DocMontevideo, no Uruguai, passou pelo Festival Locarno Pro 2023, na Suíça, e também pela 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O filme chega às plataformas com distribuição da O2 Play.

“Partido” acompanha Fernando Haddad durante sua campanha para a eleição de 2018, vencida por Jair Bolsonaro, que se tornou um dos líderes da extrema direita no mundo. O filme segue o então candidato em suas idas para Curitiba (PR) para visitar Luiz Inácio Lula da Silva na prisão e o périplo do atual ministro da Fazenda nas eleições daquele ano – quando enfrentou Bolsonaro no segundo turno, em um embate histórico, e foi derrotado. O longa ainda mostra os desdobramentos dos rumos políticos que culminaram na reeleição de Lula nas eleições de 2022.

De acordo com Andrés Benedykt, produtor do longa-metragem, a prisão de Lula teve um impacto profundo no processo de documentação e acrescentou uma camada de complexidade e interesse ao material produzido. Inicialmente, o projeto do documentário era acompanhar Fernando Haddad como coordenador do plano de governo. Quando Lula foi preso, o cenário político mudou drasticamente e Haddad foi escolhido como o candidato à presidência, transformando o projeto em um registro de uma campanha presidencial turbulenta e repleta de tensões.