Produção francesa inspirada em “Orlando”, de Virginia Woolf, é o primeiro filme de Paul B. Preciado

“Orlando, minha Biografia Política” é o primeiro filme de Paul B. Preciado, escritor, filósofo, curador, ativista e pensador contemporâneo das novas políticas do corpo, gênero e sexualidade. Nascido como Beatriz Preciado, em 1970, na Espanha, Preciado já publicou no Brasil os livros “Um Apartamento em Urano”, “Manifesto Contrassexual”, “Eu Sou o Monstro que vos Fala”, “Dysphoria Mundi” e “Testo Junkie”.

O filme nasceu de uma proposta do canal ARTE, para um biografia do autor. Preciado respondeu que não se interessava por um projeto deste tipo, mas contrapropôs realizar um filme a partir de “Orlando, uma Biografia”, de Virginia Woolf, e a ideia foi aceita.

O filme mistura realidade e ficção em uma espécie de carta filmada à escritora inglesa, com a intenção de lhe contar que seu Orlando, de 1928, saiu da ficção quase um século depois, e vive uma vida – muitas vidas – que ela, talvez, jamais pudesse imaginar. Para tal realização, Preciado reuniu um elenco de 26 pessoas trans ou não binárias, de 8 a 70 anos, representando Orlando na tela, e durante o filme também reconstruiu os estágios da sua própria transformação física.

Uma produção francesa, o filme tem se destacado em festivais internacionais. Vencedor do Teddy Award e do Prêmio Especial do Júri, no Festival de Berlim 2023, recebeu o prêmio Chantal Akerman, no Jerusalém Film Festival, e concorreu ao Zabaltegi-Tabakalera, prêmio também destinado a obras que buscam novos ângulos e formatos para o cinema, no Festival de San Sebastian. Foi exibido no Festival de Karlovy Vary e na mostra Wavelenghts do Festival de Toronto, e foi o filme de encerramento do festival suíço Visions du Réel 2023 e no New York Film Festival.

No Brasil, o filme participou do Festival do Rio, onde foi o vencedor da categoria de Melhor Documentário do Prêmio Félix, honraria do Festival do Rio que destaca narrativas LGBTQIAPN+ no audiovisual. Ganhou o Melhor Longa-Metragem Internacional no Festival MixBrasil, além de participar do Festival Varilux, entre outros.

“Orlando, minha Biografia Política” estreia nos cinemas no dia 4 de julho, com distribuição da Filmes do Estação.