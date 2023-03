Cleo finaliza as filmagens do seu novo longa, “Uma Babá Gloriosa”, em Milão

No último dia 25, durante a Semana de Moda de Milão, Cleo concluiu as filmagens de seu novo longa de comédia, “Uma Babá Gloriosa”. Em uma parceria com a renomada grife alemã Philipp Plein, a equipe de produção filmou nas ruas da cidade italiana, com a participação do próprio estilista em uma cena. Além disso, Plein gentilmente emprestou diversas peças para o filme.

O enredo do longa gira em torno de Gloria, uma mulher moradora da periferia do Rio de Janeiro que busca se tornar uma estilista de sucesso. Para alcançar seu objetivo, ela consegue um emprego como babá dos filhos de Lethicia Leme, um ícone da indústria da moda, e de seu marido, Victor Garcia, um famoso escritor. As crianças vivem em pé de guerra, e Gloria acaba vivendo diversas aventuras ao lado dos filhos do casal.

Além de Cleo, o elenco de “Uma Babá Gloriosa” é composto por Marcelo Serrado, Evelyn Castro, André Ramiro, Carol Castro, Alexandra Richter, Rafa Kalimann, Viih Tube, Neusa Borges, Gabriella Saraivah e Giovanna Chaves, além dos estreantes mirins Sophia Gerloff Sonza, irmã da cantora Luisa Sonza, e Nick Fonseca. A direção fica por conta do argentino Juan Pablo Pires.

A produção do longa é assinada por Cleo em conjunto com Rubi Produtora, Bronze Filmes, Uno Filmes e La Duka Produções, e contará com distribuição da Imagem Filmes.