Festival comKids 2023 abre inscrições para filmes dedicados à infância e juventude

Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do Festival comKids. Filmes em qualquer formato e gênero, produzidos entre 2020 e 2023, podem se inscrever até 14 de abril. A seleção será anunciada no mês de junho. As sessões da Mostra Competitiva e a maioria das Conversas comKids acontecerão presencialmente. Parte dos títulos selecionados estará disponível em plataformas digitais e uma grande parcela das atividades terá acesso gratuito.

O regulamento e formulário de inscrição podem ser acessados em https://www.comkids.com.br/festival-2023.

Realizado desde 2009 no Brasil, o comKids é dedicado à premiação, valorização, promoção, difusão de conteúdos audiovisuais e digitais para crianças e adolescentes. O festival trabalha para que este público tenha acesso a filmes e programas de qualidade e trata de ampliar a consciência de produtores e criadores sobre a importância do audiovisual para formação de uma geração altamente consumidora de conteúdos presentes nas mais diversas telas.

A curadoria, formada por uma equipe multidisciplinar e eclética, passa por um longo processo utilizando critérios afiados e direciona o olhar para inovação em linguagem e formatos e temas urgentes e atuais. Buscam-se criações com múltiplas visões de mundo, focadas na Ibero-América, mas em diálogo com as dinâmicas da sociedade em rede e da cibercultura como um todo. A ideia é dar protagonismo e visibilidade para a cultura latino-americana e sua expressão nas telas.

O evento é resultado de uma parceria entre a Midiativa e Fundação Prix Jeunesse Internacional, que realiza o evento similar desde 1964, na Alemanha. Outros parceiros importantes apoiam a realização do festival no Brasil há diversas edições, como Spcine, Goethe-Institut e Sesc SP. Este ano, o Itaú Cultural se soma ao grupo de patrocinadores e parceiros do comKids.