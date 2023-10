In-Edit Brasil acontece pela primeira vez em Campinas (SP)

A cidade de Campinas recebe, pela primeira vez, a itinerância nacional do In-Edit Brasil 2023, Festival Internacional do Documentário Musical. O evento, que acontecerá entre terça-feira (3/10) e domingo (8/10), ocupará dois espaços da cidade: o Museu da Imagem e do Som (MIS Campinas) e a ADunicamp, na Unicamp. Toda a programação, composta de sessões de exibição, shows e bate-papos, tem a entrada gratuita.

A programação conta com 19 títulos, entre nacionais e internacionais, de nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Miúcha, Fausto Fawcett, Lupicínio Rodrigues, Heitor Villa-Lobos, CAN, Gary Young (baterista original da banda Pavement), Otávio III, da gravadora e coletivo independente Elephant 6, e muito mais.

A sessão de abertura acontece no dia 3/10, às 19h, no Museu da Imagem e do Som, com a exibição do premiado “Terruá Pará” (foto), da diretora Jorane Castro, grande vencedor do In-Edit Brasil 2023. O filme nos conduz a um mergulho na diversidade da música amazônica. Após a exibição, o festival promove um pocket-show com o músico, cantor e compositor Felipe Cordeiro, um dos expoentes da música paraense atual. A sessão é aberta ao público e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, no local.

Além das exibições dos filmes, o festival promove também uma sessão comentada com o diretor Marcelo Machado e a montadora Nani G., do documentário Villa-Lobos em Paris, às 18h30, no MIS. O cantor Fausto Fawcett, personagem de Fausto Fawcett na Cabeça, faz uma apresentação especial após a exibição do documentário, no dia 6/10, às 18h30, na UNICAMP, com Bianca Jhordão e Rodrigo Brandão (a dupla a frente do grupo Leela), formando The Tríceps, tocando sucessos da carreira do cantor como uma versão extended de Kátia Flávia. E no dia 8/10, após às 20h30, no MIS, acontece a festa de encerramento com DJ ou grupo musical convidado.

O In-Edit Brasil 2023 – Edição Campinas conta com o patrocínio máster da Colombo Agroindústria; parcerias com MIS, Associação de Docentes da Unicamp, Prefeitura Municipal de Campinas e Laboratório Cisco; e é uma realização da In Brasil Produção Cultural e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A programação completa pode ser conferida em www.in-edit-brasil.com.

In-Edit Brasil – 15º Festival Internacional do Documentário Musical – Edição Campinas

Data: de 3 a 8 de outubro

Local: Museu da Imagem e do Som | MIS Campinas (Rua Regente Feijó, 859, Centro, Campinas/SP) e ADunicamp (Av. Érico Veríssimo, 1479, Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP)

Entrada gratuita