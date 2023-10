13ª edição do Animage traz cinco longas inéditos no Brasil

Foto: “Le Petit Nicolas”, de Amandine Fredon e Benjamin Massoubre

A 13ª edição do Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco acontece de 3 a 8 de outubro no Recife, promovendo o principal encontro na atualidade do cinema de animação mundial no Brasil. A programação, totalmente gratuita e para todas as idades, ocupa as salas de cinema do Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE, com longas e curtas-metragens, distribuídos na Mostra Competitiva e nas mostras especiais, além de masterclass e bate-papo com realizadores.

A noite de abertura do Animage traz a estreia nacional de “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, primeiro longa-metragem dirigido por Marcelo Marão, e “Ciranda Feiticeira”, novo curta do pioneiro pernambucano Lula Gonzaga e Tiago Delácio.

A seleção de longas-metragens do Animage 2023 traz também as estreias no Brasil da premiada produção francesa “Le Petit Nicolas”, de Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, a alemã “Johnny & Me – A Journey Through Time with John Heartfield”, de Katrin Rothe, a camaronese “La Grotte Sacrée”, de Daniel Minlo e Masso Cyrille, e a portuguesa “Os Demônios do meu Avô”, de Nuno Beato. Completam a programação de longas: “Placa-Mãe”, do brasileiro Igor Bastos e “Velhas Lendas Tchecas”, um clássico da Tchecoslováquia, de Jiří Trnka.

As mostras especiais trazem este ano as seguintes abordagens: Mostra Africana, Mostra Brasil, Mostra Erótica, Mostra Retrospectiva Marão, Mostra Argentina Our Fest e Mostra Hermína Týrlová.

O estímulo à formação de novas plateias segue presente no festival, com sessões para as crianças, de curtas e um longa-metragem.

A pluralidade do festival, este ano, também ganha reforço na curadoria. Além do responsável geral, Júlio Cavani, a 13ª edição traz um time de curadoras que participaram das escolhas das mostras especiais e na seleção da Competitiva. Integram a equipe curatorial Chia Beloto (PE), Nara Aragão (PE), Radhi Meron (SP), Pâmela Peregrino (BA), Kalor Pacheco (PE) e Paola Becco (Argentina).

A programação completa do festival pode ser conferida em www.animagefestival.com.

Animage – 13º Festival Internacional de Animação de Pernambuco

Data: 3 a 8 de outubro

Local: Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE

Ingresso: gratuito (distribuídos 1h antes de cada sessão)