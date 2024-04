Festival Curta Cinema apresenta, no Rio de Janeiro, 150 filmes de 32 países

Foto: “Domingo em Rigel Kent”, de André Ladeia

Entre os dias 17 e 24 de abril, no Estação Net Botafogo, os cariocas terão a oportunidade de assistir, com entrada gratuita, a produções inéditas brasileiras e de outros 31 países, muitas delas já consagradas em grandes festivais internacionais, como Cannes, Locarno e Berlim, no 33º ano do Festival Curta Cinema. Os ingressos para as sessões nos cinemas do Estação Net Botafogo são limitados e podem ser retirados na bilheteria uma hora antes de cada sessão. As salas estão sujeitas à lotação. Toda a programação, que inclui sessões de filmes em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, pode ser conferida no site curtacinema.com.br.

Consagrado como um dos mais importantes festivais internacionais de curtas-metragens da América Latina, o Curta Cinema qualifica os vencedores das mostras competitivas nacional e internacional a concorrem a uma vaga na categoria Melhor Curta-Metragem do Oscar em 2025. O festival terá sua noite de abertura nesta quarta-feira (17/04), a partir das 20h, no Estação Net Botafogo. Serão exibidos quatro curtas-metragens, entre eles dois brasileiros: “Eu Fui Assistente do Eduardo Coutinho” (2024), dirigido por Allan Ribeiro, “Rosa” (2023), de Pedro Murad, ambos produzidos no Rio de Janeiro, “Um Filme sobre Crianças” (2024), do diretor palestino Ibrahim Handal, e “Yaya” (2024), da diretora chilena Leticia Akel Escárate.

Entre os destaques deste ano, o programa especial Manifest inclui quatro filmes dirigidos e protagonizados por mulheres, uma parceria com a Embaixada da França no Brasil e a distribuidora Manifest, como “Dolce Casa” (2023) e “Princesa” (2023). A Manifest Pictures é considerada uma das principais distribuidoras de curtas-metragens da Europa e a coordenadora Anaïs Colpin será uma das juradas da Mostra Competitiva Nacional.

Além deste programa, cinco filmes captados em videogames, como “How to Disappear” (2024) e “Operação Jane Walk” (2024), do coletivo de artistas austríaco Total Refusal, foram selecionados para exibição. Será a primeira vez que o público brasileiro poderá imergir nesse mundo em uma única sessão. Todos os programas podem ser conferidos aqui.

Ambos programas mais o Midnight-Interzona, que mostra um panorama dos novos curtas-metragens de terror produzidos no Brasil, e o Interfilm-Berlin, que apresenta uma programação especial de filmes produzidos na Alemanha, chegarão em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, nos dias 26 e 27 de abril, em parceria com Embaixada da França no Brasil e o Goethe Institut Rio de Janeiro.

Serão escolhidos pelo júri oficial os filmes do Grande Prêmio Curta Cinema – 33ª edição para a Mostra Competitiva Nacional e a Mostra Competitiva Internacional (que são qualificados a concorrem a uma vaga na categoria Melhor Curta-Metragem do Oscar em 2025). O júri popular elegerá o Melhor Filme do Panorama Carioca, o Melhor Filme do Panorama Latino Americano e o Melhor Filme do Panorama Primeiros Quadros Nacional. Esta edição do Curta Cinema também contará com o Prêmio Canal Brasil de Curtas. O júri, composto por jornalistas e críticos de cinema, escolhe o melhor curta brasileiro em competição, que recebe R$15 mil e é exibido na programação do canal. E o Canal Like premiará o grande vencedor da Competição Nacional com apoio de mídia e publicidade equivalente a R$50 mil. Por último, e pela primeira vez no Curta Cinema, a distribuidora Manifest escolherá um filme da competição nacional para a distribuição internacional, junto com os demais filmes do catálogo da distribuidora. Durante um ano a Manifest para a difusão em festivais internacionais e plataformas de exibição.

O Festival Curta Cinema também oferece atividades paralelas, como a masterclass gratuita de direção com o cineasta, fotógrafo, artista plástico e multimídia Arthur Omar, no dia 20 de abril (sábado), às 15h, na sala 1 do Estação Net Botafogo. O público terá a oportunidade de reencontrar o artista, que foi diretor do clássico “Triste Trópico” (1973), e conhecer mais de sua obra. Além da masterclass, será realizada a 25ª edição do Laboratório de Projetos de Curta-Metragem, nos dias 18, 19 e 24 de abril, presencialmente, com pitching e seleção para premiação oficial do evento. Nesta edição, Flávia Castro, Felipe Scholl e Clementino Junior serão os consultores responsáveis pela orientação dos doze projetos de curta-metragem selecionados.

O Festival Curta Cinema tem direção geral do produtor Ailton Franco Jr. A curadoria da 33ª edição ficou a cargo de Gustavo Duarte, Karen Black, Marina Pessanha, Lucas Murari, Cristiana Giustino, Duda Leite e Carolina Alves, com a colaboração de Matheus Fortuna e sob coordenação de Paulo Roberto Jr.

O Itaú Unibanco patrocina o Festival Curta Cinema – 33a edição por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Curta Cinema também tem o apoio da Riofilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, através do edital de apoio à Produção de Mostras e Festivais de Audiovisual.

33० Festival Curta Cinema

Data: 17 a 24 de abril

Local: Cinema Estação Net Botafogo – Sala 1 (250 lugares) e Sala 3 (66 lugares) – Rua Voluntários da Pátria, 88 – Rio de Janeiro/RJ

Horário: das 9h30 às 21h