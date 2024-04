Documentário sobre José Aparecido de Oliveira entra em cartaz

Jornalista, deputado, secretário de Estado, ministro de Estado, governador e embaixador, José Aparecido conviveu com as maiores autoridades e personalidades do meio político, empresarial e cultural do Brasil e do mundo.

José Aparecido de Oliveira, aos 32 anos, era Ministro-Secretário da Presidência da República, criou a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, articulou a criação do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, foi o primeiro a ocupar o Ministério da Cultura, criado junto com Tancredo Neves. Como Governador do Distrito Federal restabeleceu o Projeto original de Brasília e com empenho pessoal viabilizou a outorga à cidade do título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Como Embaixador do Brasil em Portugal, José Aparecido articulou a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, instituição fundamental para o estreitamento das relações políticas, administrativas e culturais dos países lusófonos.

José Aparecido apoiou a cultura brasileira durante toda a sua vida. No setor público (Secretarias de Estado de Cultura e Ministério da Cultura) criou as estruturas permanentes de elaboração e execução de políticas de fomento, difusão e conservação dos bens culturais; na iniciativa privada, consolidou o conceito de que investir em cultura é um ótimo negócio.

Com depoimentos de Fernanda Montenegro, Ziraldo, José Sarney, Luiz Carlos Barreto, Sepúlveda Pertence, Geraldo Carneiro, Vladimir Carvalho, Jaguar, Celso Amorim, dentre outros, e direção de Mário Lúcio Brandão Filho e Gustavo Brandão, o documentário “José Aparecido de Oliveira – O Maior Mineiro do Mundo” leva às telas a trajetória deste mineiro obstinado cuja fibra e certeza de seus propósitos o levou da pequena Conceição do Mato Dentro/MG para o centro das decisões políticas e administrativas de Minas Gerais, do Distrito Federal, do Brasil e do mundo.

O longa-metragem documental teve sua estreia no 52º Festival de Cinema de Brasília, em novembro de 2019 e, pós pandemia, será lançado no próximo dia 18 de abril em 5 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e na cidade de Conceição do Mato Dentro/MG, cidade natal de José Aparecido.