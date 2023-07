“Amores Pandêmicos” estreia no Canal Brasil

“Amores Pandêmicos”, filme inédito de Fabiana Winits, estreia dia 26, às 21h40, no Canal Brasil. A produção, filmada em 2020 durante a pandemia, traz a história de três casais que, durante o confinamento, vivem diferentes momentos na relação. O projeto foi executado de forma remota, cada ator filmou suas cenas em sua casa, com o próprio celular. O elenco é formado por Mariana Ximenes, Mariana Nunes, Fabrício Boliveira, Armando Babaioff, Milhem Cortaz e Tainá Müller.

No filme, o casal Bia (Mariana Ximenes) e Antonia (Mariana Nunes) representa o início de um relacionamento, o começo do amor, mesmo que em encontros virtuais. Denis (Fabrício Boliveira) e Hugo (Armando Babaioff) vivem uma relação já estabelecida e aproveitam a beleza de gostar de quem se ama. E Mauro (Milhem Cortaz) e Isabel (Tainá Müller) fazem o casal que passa pelo fim do relacionamento, mas não do amor.