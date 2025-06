Novas temporadas de “Mal me Quer” estreia Warner Channel

A Warner Channel estreia novas temporadas de “Mal me Quer”, série de comédia estrelada por Júlia Rabello e Felipe Abib. A partir do dia 4 de junho, a segunda e a terceira temporada serão exibidas em sequência pelo canal de TV por assinatura, sempre às quartas-feiras, com início às 22h30.

Com dois episódios inéditos por semana, “Mal me Quer” acompanha as idas e vindas do relacionamento entre Olívia (Rabello), uma dentista, e Marcel (Abib), empresário do ramo de turismo. Entre descobertas, desconfianças, términos e recomeços, o casal arrasta toda a família para uma montanha-russa emocional.

Ao longo da história, os personagens vão encarar situações hilárias, reviravoltas surpreendentes e dilemas que colocam à prova seus sentimentos. No decorrer dos episódios, Olívia e Marcel vão perceber que, apesar das diferenças e da relação conturbada, um fator pode mudar toda a decisão: o amor que ainda sentem um pelo outro.

Além da dupla protagonista, o elenco conta com Giulia Benite, Sandra Corveloni, Zé Carlos Machado, Felipe Volpato, Angela Dippe, Luana Tanaka, Marco Gonçalves, Duda Galvão e Pepê Kamers.

“Mal me Quer” é uma coprodução Boutique Filmes e Warner Bros. Discovery. Criada por Rodrigo Castilho e Ana Reber, que também assina o roteiro final, a série tem direção geral de Luís Pinheiro e produção de Tiago Mello.