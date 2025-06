“Lampião, Governador do Sertão”, de Wolney Oliveira, entra em cartaz

“Lampião, Governador do Sertão”, documentário dirigido por Wolney Oliveira, investiga a trajetória, os mitos e os paradoxos de Virgulino Ferreira da Silva, figura central do cangaço. O filme estreia dia 5 de junho no circuito nacional, com sessões em São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Porto Alegre, Salvador e Recife.

O longa foi viabilizado com recurso do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine e do Mecenato Estadual do Ceará através da Enel Ceará. Em abril de 2024, o filme estreou na 29ª edição do Festival É Tudo Verdade, participando da Competição Brasileira de Longas-Metragens. Em novembro, teve exibição especial no 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. Em dezembro, ganhou quatro prêmios no 19º Fest Aruanda: Troféu Aruanda/EPC Vladimir Carvalho de Melhor Documentário, além de Melhor Roteiro, Melhor Som e Melhor Edição.

Mais do que traçar a biografia de Lampião, o longa propõe um mergulho profundo na complexidade desse personagem, contrapondo a imagem do temido líder cangaceiro à potência simbólica que ele ainda exerce na cultura popular.

O filme vai além da dicotomia “bandido ou herói” e busca revelar as múltiplas camadas de um homem que, mesmo quase um século após sua morte, segue fascinando gerações e alimentando representações no imaginário coletivo.

Com uma abordagem que alia pesquisa histórica e sensibilidade estética, o documentário revisita documentos, registros visuais raros e narrativas orais para reconstituir a jornada de Virgulino. Ao mesmo tempo, destaca como sua figura atravessou gerações e se consolidou como um dos grandes ícones da identidade nordestina e brasileira.