“Os Três Reis”, comédia realizada no interior de São Paulo, estreia nos cinemas de São Paulo

“Os Três Reis” é um longa-metragem paulista independente que expõe questões importantes e contemporâneas como homofobia, preconceito social e abandono familiar, revelando as dores, frustrações e conflitos de seus personagens, em uma narrativa de muito humor. Com direção de Steven Phil, o longa de baixo orçamento tem no elenco principal os atores Giovani Venturini, Murilo Meola e Rodrigo Dorado, com participação especial do cantor Eduardo Araújo. Filmado na cidade de Santa Branca (SP), o filme acompanha a jornada de três irmãos em busca do pai desaparecido há 20 anos.

Na história, Baltazar, preso pelo assassinato do namorado da mãe, está jurado de morte na prisão. Gaspar, seu irmão, é mecânico em uma oficina de fuscas. Belchior, o caçula, nunca viu o pai e é enfermeiro de um hospital municipal. Eles moram em Santa Branca, cidade natal da família Alves, e decidem realizar o último desejo da mãe: levar uma carta ao pai, Roy Alves, um famoso cantor e empresário musical.

De Santa Branca, os irmãos saem em uma road trip, passando por Santa Bárbara do Oeste e Ribeirão Preto, em busca do pai. Em plena viagem, Alzira, a mãe, vai a óbito. Agora, mais do que nunca, eles precisam realizar o último pedido de sua mãe. Ajudados por Stephany, uma cantora empresariada por Roy, e perseguidos pelos agentes penitenciários que deixaram Baltazar escapar, eles finalmente encontram o pai. Mas, em seu destino final, se vêem vítimas de uma trama dos pais que muda para sempre a trajetória da família Alves.

“Os Três Reis” faz uma breve etnografia do interior de São Paulo e procura se afastar do imaginário popular “jeca tatu” para mostrar um universo moderno, que mistura o urbano e o rural, em um road movie por paisagens diversas. Locações, figurinos, cores e objetos expressam a intenção dos realizadores de testemunhar que o velho e o novo convivem pacificamente.

Produzido pela Operahaus Features, “Os Três Reis” estreia nos cinemas será no dia 5 de junho, em São Paulo e no interior do estado, com distribuição da Pixys Produções e codistribuição da Lira Filmes e Spcine.