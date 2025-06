TVE Bahia estreia “Spa das Tartarugas”, maior minissérie de ficção já realizada na Bahia

A TVE Bahia lança, no dia 3 de junho, às 22h, a produção de ficção “Spa das Tartarugas”. Com oito episódios de 45 minutos, a minissérie é resultado da política de fomento audiovisual Bahia de Todas as Telas, em parceria com o FSA/Ancine, e marca um novo patamar na dramaturgia baiana para televisão.

A exibição será em formato de maratona, com um episódio por dia, de terça a sexta-feira, ao longo de duas semanas consecutivas, com transmissão simultânea pela TVE online, no site irdeb.ba.gov.br.

A pré-estreia oficial acontece no mesmo dia, 3 de junho, às 19h, no Cineteatro 2 de Julho, no IRDEB, com sessão especial para elenco, equipe técnica e convidados, incluindo a exibição de dois episódios. A atriz Emanuelle Araújo, protagonista da série, estará presente no evento.

Com roteiro de José Araripe Jr., que divide a direção com Lis Schwabacher, e produção de Sandra Dantas e Tanao Moura pela Lart Mark, “Spa das Tartarugas” mistura comédia romântica, crítica social, música e uma dose generosa da psicodelia baiana. A produção tem montagem assinada por Josias Brasil, direção de fotografia de Wiltonauar Jr. e direção de arte de Elias Antoine.

Gravada na charmosa Vila de Santo Antônio, no litoral norte da Bahia, a trama se passa em um excêntrico centro holístico fundado por hippies nos anos 1970 — um “spa de emagrecimento espiritual”. Em 1999, às vésperas do temido bug do milênio, a chegada de um herdeiro desconhecido ameaça transformar o espaço em mais um produto do turismo globalizado.

A série é estrelada por Emanuelle Araújo, que interpreta nove canções originais na trilha sonora assinada por Marcelo Lopes, com composições de Lopes e Araripe Jr. e produção musical de Eduardo Ayrosa. No elenco, Aletheia Novaes, Narcival Rubens, Mariana Morena, Ronei Silva, Jarbas Oliver, Marcelo Flores, Daniel Farias, Widotto Áquilla, Duda Wodja, Lis Schwabacher, Talis Castro, Jean Pedro, Raíssa Xavier, Clarice Napoli, Ana Carolini, Kadu Veiga, Saulo Ilogoni, Ícaro Vila Nova e Rafael Souza, além da estreia televisiva do artista visual e skatista Zimaldo Bakitéria e do poeta popular Adauto Poeta da Reserva de Sapiranga.

Com uma linguagem híbrida que mistura sitcoms, cinema popular brasileiro e flashbacks lisérgicos ambientados nos anos 1970, “Spa das Tartarugas” é uma ode bem-humorada à cultura alternativa e aos ideais de paz e amor. Ao mesmo tempo, propõe uma reflexão crítica sobre temas atuais como espiritualidade, pertencimento, sustentabilidade e o choque de visões de mundo diante da especulação imobiliária e da globalização.